Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 8 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:02 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:02

Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 8 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 8 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (8 Eylül 2021 Çarşamba) şans merkezinde bir kez daha belirlendi. Uzun süredir 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmayan oyunda büyük ikramiye tutarı rekor kırarak 208 Milyon TL’ye ulaştı. Çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler ise Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmalarının ardından kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “8 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Piyango Online ile 8 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

MPİ tarihinde bir rekor olan 208 Milyon Türk Lirası çılgın büyük ikramiye tutarına sahip olan ve haftanın 3 günü canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulaması yapmak amacıyla "8 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 EYLÜL 2021)

Milli Piyango Online aracılığıyla belirlenen 8 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 6 Eylül Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü! İşte ele alınan konular
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
İşe dönemeyen işçi 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
Son dakika: 8 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 8 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA