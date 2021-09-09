Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor’a Leke James’ten kötü haber!
Giriş Tarihi: 10.9.2021 00:00

Sivasspor’a Leke James’ten kötü haber!

İHA
Sivasspor’a Leke James’ten kötü haber!

DG Sivasspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Leke James’in alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Leke James'ten kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildi. James'in durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Bel ağrısı şikayetinde bulunan futbolcumuz Leke James'e yapılan kontrollerde; alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildi. Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir" ifadesi kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray'ın yeni yıldızına Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
Polonya - İngiltere maçında Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu! Taraftarına çağrı...
15 bin ek atama ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ek atama başvurusu - branş dağılımı ve kontenjanları | 2021 Öğretmen Atama takvimi!
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Son dakika: 3 futbolcuya şok! Beşiktaş'tan Ljajic, Lens ve Douglas kararı...
Falaka skandalında son dakika: Falakacı kargocudan şoke eden görüntü ve mesajlar
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Noter işlemlerine yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
Koronavirüs tablosu açıklandı! 9 Eylül 2021 Bugünkü Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor’a Leke James’ten kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA