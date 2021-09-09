Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferine Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:02 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:34

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferine Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferine Fenerbahçe efsanesi Alex’ten mesaj! Eski takım arkadaşı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu transfer döneminde gençleşme operasyonuna giden Galatasaray, birçok önemli isme imza attırdı. Sarı kırmızılılar Romanya'dan Morutan ve Cicaldau'yu, Danimarka'dan Victor Nelsson'u, İngiltere'den Halil Dervişoğlu'nu transfer etti. Son olarak Portekiz'de forma giyen Brezilyalı Gustavo Assunçao imzayı attı. Alex de Souza'dan Assunçao mesajı geldi...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu yaz transfer döneminde Radamel Falcao gibi yüksek maaşlı bir isimle yollarını ayıran Galatasaray, yabancı kontenjanındaki son boşluğu genç Brezilyalı Gustavo Assunçao ile doldurdu. Gustavo Assunçao, 6 numara pozisyonunda forma giyiyor.

Sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Linnes, Etebo, Saracchi, Onyekuru, Gedson Fernandes gibi isimlerle yola devam etmeyen Galatasaray; Sekidika, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Okan Koçuk gibi isimleri de kiraladı.

Radamel Falcao, Jimmy Durmaz gibi isimlerle de sözleşme feshedildi. Galatasaray bu transfer döneminde genç isimlere yöneldi.

Nelsson, Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Van Aanholt, Aytaç Kara, Halil Dervişoğlu, Alpaslan Öztürk ve son olarak Gustavo Assunçao transfer edildi. Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid takımında Arda Turan ile takım arkadaşı olmuştu.

Gustavo Assunçao da Arda Turan'ın hem Atletico Madrid'te hem de Galatasaray'da bir idol olduğunu onunla birlikte forma giyeceği için kendisini çok mutlu hissettiğini ifade etti.

SON DAKİKA: ALEX DE SOUZA'DAN ASSUNÇAO'YA TEBRİK!

Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, Instagram hesabından Gustavo Assunçao'yu ve babasını tebrik etti.

PALMEİRAS'TA TAKIM ARKADAŞIYDILAR...

Alex de Souza ile Paulo Assunçao, Brezilya'nın Palmeiras takımında birlikte forma giydiler. 2001 yılından beri dost olan Alex de Souza, Paulo Assunçao ikilisi birlikte forma savaşı vermişti.

Alex de Souza, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo'nun paylaştığı Instagram gönderisine 'İyi şanslar dostum' diyerek eski arkadaşının oğluna başarılar diledi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YOK!

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında forma giyemeyecek. UEFA listesinde adı olmayan genç oyuncu ancak diğer aşamada Galatasaray formasıyla Avrupa maçına çıkabilecek.

UEFA'ya 2 Eylül'de Avrupa Ligi listesi verildiğinden Assunçao sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Galatasaray gruplardan çıkarsa, ara transfer döneminde Sambacı'nın ismi Avrupa listesine eklenebilecek.

Portekiz takımlarından Famalicao'da iki sezondur düzenli olarak forma giyen genç oyuncu, 69 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Şu ana kadar kendisine hiç bonservis bedeli ödemesi gerçekleştirilmedi. Brezilya U17 ve U23 milli takımlarında ikişer maça çıkan başarılı futbolcu, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada görev yaptı.

Bu sezon kas yaralanması nedeniyle üç maç kaçıran futbolcu, geçtiğimiz sezon da üç ayrı sakatlık nedeniyle 5 maçta görev yapamamıştı.

YENİ TRANSFER ASSUNÇAO'NUN MAAŞI DA BELLİ OLDU!

Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray'a getirdiği yeni transfer Gustavo Assunçao için sarı-kırmızılı takımın kasasından düşük bir kiralama bedeli çıkacak; 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero için kulübü Famalicao'ya 100 bin Euro ödenecek.

Assunçao'ya da 450 bin Euro garanti ücret verilecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Aslan, 3.5 milyon Euro'yu kasasından çıkaracak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü! İşte ele alınan konular
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
İşe dönemeyen işçi 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
Son dakika: 8 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferine Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA