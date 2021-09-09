Son dakika: Josef de Souza, Alex Teixeira transfer sürecini anlattı! "İlk defa burada söylüyorum...'

"HEM ŞAMPİYONLAR LİGİ HEM DE JOSEF NEDENİYLE BEŞİKTAŞ'A GELDİM"

Alex Teixeira: Ben Brezilya'da kendimi hazır tutuyordum. Josef de beni ikna etti ve Beşiktaş'a geldim. Ailelerimiz birbirini tanıyor, burada beraber olmak istedik. Finansal olarak çok iyi teklifler olmasına rağmen hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef nedeniyle Beşiktaş'a geldim. Biz tanıştığımızda ben 7, o 8 yaşındaydı. Uzak mesafelerde oynasak bile telefonla irtibattaydık.