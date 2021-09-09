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Giriş Tarihi: 9.9.2021 14:51 Son Güncelleme: 9.9.2021 15:05

Son dakika: Josef de Souza, Alex Teixeira transfer sürecini anlattı! "İlk defa burada söylüyorum...'

Son dakika: Josef de Souza, Alex Teixeira transfer sürecini anlattı! İlk defa burada söylüyorum...’

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızları Alex Teixeira ve Josef de Souza, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çin'e neden gittiğini açıklayan Teixeira, "Shakhtar Donetsk'ten Liverpool'a gidecektim. Premier Lig muhteşem bir lig. Shakhtar, Liverpool ile anlaşamayınca son gün Çin'e gitmek zorunda kaldım. O dönem Coutinho da Liverpool da oynuyordu, beraber oynama hayalimiz vardı, gerçekleşmedi" dedi.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızları Alex Teixeira ve Josef de Souza, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Alex Teixeira, Josef de Souza'nın transferde önemli bir rol oynadığını söylerken, "Ailelerimiz birbirini tanıyor, burada beraber olmak istedik. Finansal olarak çok iyi teklifler olmasına rağmen hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef nedeniyle Beşiktaş'a geldim" dedi.

"HEM ŞAMPİYONLAR LİGİ HEM DE JOSEF NEDENİYLE BEŞİKTAŞ'A GELDİM"

Alex Teixeira: Ben Brezilya'da kendimi hazır tutuyordum. Josef de beni ikna etti ve Beşiktaş'a geldim. Ailelerimiz birbirini tanıyor, burada beraber olmak istedik. Finansal olarak çok iyi teklifler olmasına rağmen hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef nedeniyle Beşiktaş'a geldim. Biz tanıştığımızda ben 7, o 8 yaşındaydı. Uzak mesafelerde oynasak bile telefonla irtibattaydık.

"COUTINHO SIKI BİR ALEX TEIXEIRA FANIDIR!"

Josef de Souza: Alex'e daha yüksek teklifler vardı, üst seviye oynamak istiyordu. Şampiyonlar Ligi oynamak istiyordu. Bizim 20 senelik bir dostluğumuz var. Biz Sao Paulo'da üç kişiydik. Ben, Alex ve Alan Kardec... Coutinho bizden üç yaş küçük. Bizim maçlarımızı izlemeye gelirdi. Kendisi ayrıca sıkı bir Alex Teixeira fanıdır.

"LIVERPOOL'A GİDECEKTİM"

Çin'e neden gittiğini açıklayan Teixeira, "Shakhtar Donetsk'ten Liverpool'a gidecektim. Premier Lig muhteşem bir lig. Shakhtar, Liverpool ile anlaşamayınca son gün Çin'e gitmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Josef de Souza, Alex Teixeira transfer sürecini anlattı! "İlk defa burada söylüyorum...'
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