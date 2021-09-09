Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş'in kaderi belli oluyor! Masada iki seçenek var istifa veya...
Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:03 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:33

Son dakika: Şenol Güneş'in kaderi belli oluyor! Masada iki seçenek var istifa veya...

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

Son dakika haberi... Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır yenilgi sonrasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile görüşecek. Riva'da gerçekleştirilecek görüşmenin ardından iki önemli sonuç çıkabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçlarda çok iyi sonuçlar alan milli takımımız önce Hollanda'yı daha sonra da Norveç'i mağlup etmeyi başarmıştı. Letonya maçından beraberlikle ayrılan milliler ardından kabus gibi bir turnuva geçirdi. EURO 2020'yi puansız kapatan milli takım, turnuvanın kötü takımları arasında yer aldı.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

KARADAĞ BERABERLİĞİ SONRASI MORALLER BOZULDU

2-0 öne geçilen Karadağ maçında skoru koruyamayan millilerimiz, son dakikada yediği golle Karadağ maçından beraberlikle ayrıldı. 2-2 biten maçın ardından Cebelitarık engelini aşan Türkiye, Hollanda deplasmanı için yola koyuldu.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

Hollanda'daki maç kabus gibi başladı. Henüz maçın ilk dakikasında geriye düşen milli takım peş peşe gelen gollere engel olamadı. Çağlar Söyüncü'nün de kırmızı kart görmesiyle maç farka gitti ve milli takımımız sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ'İN KADERİ BELLİ OLUYOR! TAMAM MI DEVAM MI?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün Riva'da bir araya gelecek. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası tecrübeli hoca, büyük eleştiri almıştı.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

Güneş, karşılaşma sonrası yaptığı basın toplantısında eleştirilere hak verdiğini ancak TFF Başkanı, yönetim ve futbolcuların eleştirilmesinin doğru olmadığını söylemişti. Bugün yapılacak toplantıdan iki önemli sonuç da çıkabilir.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

Başkan Özdemir, 69 yaşındaki teknik adama görevden alındığını tebliğ edebilir ya da Güneş, "Çok yoruldum ve yıprandım" diyerek istifasını yönetime sunabilir.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

Bu arada TFF Yönetim Kurulu, tecrübeli hocayla ilgili karar konusunda Nihat Özdemir'in alacağı her karara uyacaklarını başkana bildirdi.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

A milli takımın başındaki ikinci döneminde 32 maça çıkan Şenol Güneş yönetimindeki milliler 7 mağlubiyet alırken 15 kez sahadan galip ayrıldı. 10 maçta da eşitlik bozulmadı.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde rakip kalelere 55 gol atarken kalesinde de 40 gol gördü. Bu maçlarda puan ortalaması 1.72 oldu.

Son dakika: Şenol Güneş’in kaderi belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kritik görüşme...

Deneyimli teknik direktör, 905 gündür sürdürdüğü milli takım görevi boyunca 32 maçta 51 farklı futbolcuya forma şansı verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü! İşte ele alınan konular
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
İşe dönemeyen işçi 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
Son dakika: 8 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şenol Güneş'in kaderi belli oluyor! Masada iki seçenek var istifa veya...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA