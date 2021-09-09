Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçlarda çok iyi sonuçlar alan milli takımımız önce Hollanda'yı daha sonra da Norveç'i mağlup etmeyi başarmıştı. Letonya maçından beraberlikle ayrılan milliler ardından kabus gibi bir turnuva geçirdi. EURO 2020'yi puansız kapatan milli takım, turnuvanın kötü takımları arasında yer aldı.
KARADAĞ BERABERLİĞİ SONRASI MORALLER BOZULDU
2-0 öne geçilen Karadağ maçında skoru koruyamayan millilerimiz, son dakikada yediği golle Karadağ maçından beraberlikle ayrıldı. 2-2 biten maçın ardından Cebelitarık engelini aşan Türkiye, Hollanda deplasmanı için yola koyuldu.
Hollanda'daki maç kabus gibi başladı. Henüz maçın ilk dakikasında geriye düşen milli takım peş peşe gelen gollere engel olamadı. Çağlar Söyüncü'nün de kırmızı kart görmesiyle maç farka gitti ve milli takımımız sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ'İN KADERİ BELLİ OLUYOR! TAMAM MI DEVAM MI?
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün Riva'da bir araya gelecek. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası tecrübeli hoca, büyük eleştiri almıştı.
Güneş, karşılaşma sonrası yaptığı basın toplantısında eleştirilere hak verdiğini ancak TFF Başkanı, yönetim ve futbolcuların eleştirilmesinin doğru olmadığını söylemişti. Bugün yapılacak toplantıdan iki önemli sonuç da çıkabilir.
Başkan Özdemir, 69 yaşındaki teknik adama görevden alındığını tebliğ edebilir ya da Güneş, "Çok yoruldum ve yıprandım" diyerek istifasını yönetime sunabilir.
Bu arada TFF Yönetim Kurulu, tecrübeli hocayla ilgili karar konusunda Nihat Özdemir'in alacağı her karara uyacaklarını başkana bildirdi.
A milli takımın başındaki ikinci döneminde 32 maça çıkan Şenol Güneş yönetimindeki milliler 7 mağlubiyet alırken 15 kez sahadan galip ayrıldı. 10 maçta da eşitlik bozulmadı.
Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde rakip kalelere 55 gol atarken kalesinde de 40 gol gördü. Bu maçlarda puan ortalaması 1.72 oldu.
Deneyimli teknik direktör, 905 gündür sürdürdüğü milli takım görevi boyunca 32 maçta 51 farklı futbolcuya forma şansı verdi.