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Giriş Tarihi: 9.9.2021 13:05 Son Güncelleme: 9.9.2021 13:22

Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek!

Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisini Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 EYLÜL PAZAR:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

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Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek!
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