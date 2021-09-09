Süper Lig’in en değerlisi Beşiktaşlı Miralem Pjanic

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın da piyasa değerlerinin 12 milyon Euro olduğu ifade edildi.





Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:



1 - Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon Euro

2 - Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon Euro

3 - Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon Euro

4 - Altay Bayindir (23) - Fenerbahçe - 14 milyon Euro

5 - Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon Euro

6 - Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon Euro

7 - İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon Euro

8 - Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon Euro

9 - Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon Euro

10 - Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon Euro