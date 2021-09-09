Tamam mı devam mı!

TFF Başkanı Özdemir ile Şenol Güneş bugün Riva’da görüşecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol GüneşbugünRiva'da bir araya gelecek. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası tecrübeli hoca, büyük eleştiri almıştı. Güneş, karşılaşmasonrası yaptığı basın toplantısında eleştirilerehak verdiğini ancak TFF Başkanı, yönetim vefutbolcuların eleştirilmesinin doğru olmadığınısöylemişti. Bugün yapılacak toplantıdaniki önemli sonuç da çıkabilir. Başkan Özdemir, 69 yaşındaki teknik adama görevden alındığını tebliğ edebilir ya da Güneş, "Çok yoruldum ve yıprandım" diyerek istifasını yönetime sunabilir. Bu arada TFF Yönetim Kurulu, tecrübeli hocayla ilgili karar konusunda Nihat Özdemir'in alacağı her karara uyacaklarını başkana bildirdi.
SÖZLEŞMESİ2022'DE BİTİYOR
2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım'ı çalıştıran Güneş'in 2. dönemi 2019 Mart ayında başladı. Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek tecrübeli hoca, Türkiye'nin başında toplam 82 maça çıktı. 38 galibiyet, 23 beraberlik, 21 yenilgi aldı.
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A Milli Takım'ın başındaki ikinci döneminde 32 maça çıkan Şenol Güneş, 7 mağlubiyet alırken, 15 galibiyet, 10 beraberlik yaşadı.
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Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde rakip kalelere 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü. Bu maçlarda puan ortalaması 1.72 oldu.
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Deneyimli teknik direktör, 905 gündür sürdürdüğü Milli Takım görevi boyunca çıktığı 32 maçta 51 farklı futbolcuya forma şansı verdi.
KALAN MAÇLAR HOLLANDA
Letonya (d) Cebelitarık Karadağ (d) Norveç NORVEÇ
Türkiye (d) Karadağ Letonya Hollanda (d) TÜRKİYE
Norveç Letonya (d) Cebelitarık Karadağ (d)