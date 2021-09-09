Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tamam mı devam mı!
Giriş Tarihi: 9.9.2021

Tamam mı devam mı!

Tamam mı devam mı!

TFF Başkanı Özdemir ile Şenol Güneş bugün Riva’da görüşecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün Riva'da bir araya gelecek. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası tecrübeli hoca, büyük eleştiri almıştı. Güneş, karşılaşma sonrası yaptığı basın toplantısında eleştirilere hak verdiğini ancak TFF Başkanı, yönetim ve futbolcuların eleştirilmesinin doğru olmadığını söylemişti. Bugün yapılacak toplantıdan iki önemli sonuç da çıkabilir. Başkan Özdemir, 69 yaşındaki teknik adama görevden alındığını tebliğ edebilir ya da Güneş, "Çok yoruldum ve yıprandım" diyerek istifasını yönetime sunabilir. Bu arada TFF Yönetim Kurulu, tecrübeli hocayla ilgili karar konusunda Nihat Özdemir'in alacağı her karara uyacaklarını başkana bildirdi.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım'ı çalıştıran Güneş'in 2. dönemi 2019 Mart ayında başladı. Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek tecrübeli hoca, Türkiye'nin başında toplam 82 maça çıktı. 38 galibiyet, 23 beraberlik, 21 yenilgi aldı.

7
A Milli Takım'ın başındaki ikinci döneminde 32 maça çıkan Şenol Güneş, 7 mağlubiyet alırken, 15 galibiyet, 10 beraberlik yaşadı.

55
Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde rakip kalelere 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü. Bu maçlarda puan ortalaması 1.72 oldu.

51
Deneyimli teknik direktör, 905 gündür sürdürdüğü Milli Takım görevi boyunca çıktığı 32 maçta 51 farklı futbolcuya forma şansı verdi.

KALAN MAÇLAR HOLLANDA
Letonya (d) Cebelitarık Karadağ (d) Norveç NORVEÇ
Türkiye (d) Karadağ Letonya Hollanda (d) TÜRKİYE
Norveç Letonya (d) Cebelitarık Karadağ (d)

EN ÇOK OKUNANLAR

Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü! İşte ele alınan konular
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
İşe dönemeyen işçi 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
Son dakika: 8 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Tamam mı devam mı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA