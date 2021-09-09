Üniversitelerde bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yapılacağı duyurulmuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özvar'ın açıklamaları ışığında "üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?" sorusu yanıtlandı. Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, bütün dersler yüz yüze mi olacak gibi sorular böylece cevap buldu. İşte konuyla ilgili son gelişmeler.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, karma öğrenme ya da karma eğitim olarak da adlandırılan harmanlanmış öğrenme sürecini ifade eder. Kısacası bu modelde yüz yüze ve online eğitim karışık olarak gerçekleştirilir.