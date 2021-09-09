Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, bütün dersler yüz yüze mi olacak, uzaktan mı?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:14 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:14

Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, bütün dersler yüz yüze mi olacak, uzaktan mı?

Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, bütün dersler yüz yüze mi olacak, uzaktan mı?

Tüm kademelerde olduğu gibi üniversitelerde de yüz yüze eğitim uygulanacak ancak buna ek olarak hibrit eğitim modeli devreye alınacak. Öğrenciler, üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?” diye araştırırken, YÖK Başkanı Erol Özvar konuya açıklık getirdi. “Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, bütün dersler yüz yüze mi olacak?” gibi soruların yanıtı ve Özvar’ın açıklamaları haberimizde.

Üniversitelerde bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yapılacağı duyurulmuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özvar'ın açıklamaları ışığında "üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?" sorusu yanıtlandı. Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, bütün dersler yüz yüze mi olacak gibi sorular böylece cevap buldu. İşte konuyla ilgili son gelişmeler.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, karma öğrenme ya da karma eğitim olarak da adlandırılan harmanlanmış öğrenme sürecini ifade eder. Kısacası bu modelde yüz yüze ve online eğitim karışık olarak gerçekleştirilir.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NASIL OLACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamasına göre, üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Üniversiteliler, hibrit eğitim sürecinde yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Yarı zamanlı girdikleri derslerin bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Özvar, derslerin bir kısmının yüz yüze olarak "senkron" biçimde uygulanacağını, bir kısmının ise ders video kayıtları ile "asenkron" biçimde uygulanacağını açıkladı. Öğrencilerin bu imkandan diledikleri şekilde faydalanacağını da vurguladı.

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Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, bütün dersler yüz yüze mi olacak, uzaktan mı?
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