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Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:55

Whatsapp’ta kara listeye ekleme nedir, son görülme özelliği kaldırıldı mı? Whatsapp "Kara Liste" güncellemesi ne zaman gelecek?

Whatsapp’ta kara listeye ekleme nedir, son görülme özelliği kaldırıldı mı? Whatsapp Kara Liste güncellemesi ne zaman gelecek?

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı kitlesine erişen mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni son görülme özelliği için çalışmalarına başladı. Popüler uygulama kullanıcılarına “Kara Listeye ekle” seçeneğini sunmaya hazırlanırken Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda beta olarak kullanıcılacak olan bu özellik şimdiden dikkat çekti. Öte yandan konuyla ilgili “Whatsapp’ta kara listeye ekleme nedir, son görülme özelliği kaldırıldı mı, ne zaman gelecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Güncellemenin Kasım ayından itibaren kullanıma geçmesi bekleniyor. Peki, Whatsapp’ın yeni özelliği kara liste ekle nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Son dönemin popüler uygulaması Whatsapp hemen hemen herkes tarafından bilinen ve kullanılan bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinirken gelen bilgiye göre şirket, yeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. "Kara liseye ekleme" özelliği ile büyük ses getirecek olan haberleşme uygulaması şimdiden bu duyumlarla dahi kullanıcılarını heyecanlandırdı. Bu noktada "Whatsapp'ta kara listeye ekleme nasıl yapılır, son görülme özelliği kaldırıldı mı, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Whatsapp'ın kara liste ile son görülme gizleme özelliği hakkında detaylar...

WhatsApp’ta son görülme özelliği değişiyor! Kullanıcılara yeni seçenek sunulacak

WHATSAPP KARA LİSTEYE EKLEME NEDİR?

Whatsapp'ın kara liste güncellemesiyle beraber "son görülme" özelliğinde değişikliğe gidiliyor. Gizlilik ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan haberleşme uygulaması, Android ve iOS işletimli telefonlarda beta olarak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre; Whatsapp kara listeye eklediğiniz kişilerin son görülme saat ve tarihinizi göremeyeceği yeni düzenlemede son görülme özelliği, "Herkes", "Kişilerim" ve "Kimse" dışında "Kişilerim hariç" gibi seçenekler de kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp’ta son görülme özelliği değişiyor! Kullanıcılara yeni seçenek sunulacak

Bu özellik sadece son görülme için değil aynı zamanda durum güncellemeleri, profil fotoğrafı gibi diğer detaylar için de belirli kişilerden gizlenebilecek. Böylece kara listeye alınan kişiler profil fotoğrafı ve durum güncellemeleri gibi detayları göremeyecek.

WhatsApp’ta son görülme özelliği değişiyor! Kullanıcılara yeni seçenek sunulacak

NE ZAMAN UYGULAMAYA GEÇECEK?

WhatsApp bilindiği üzere geçtiğimiz hafta da 1 Kasım'dan itibaren eski Android ve İOS modelleri için güncelleme çıkarmayacağını açıklamıştı.

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Whatsapp’ta kara listeye ekleme nedir, son görülme özelliği kaldırıldı mı? Whatsapp "Kara Liste" güncellemesi ne zaman gelecek?
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