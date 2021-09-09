Whatsapp’ta kara listeye ekleme nedir, son görülme özelliği kaldırıldı mı? Whatsapp "Kara Liste" güncellemesi ne zaman gelecek?

Son dönemin popüler uygulaması Whatsapp hemen hemen herkes tarafından bilinen ve kullanılan bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinirken gelen bilgiye göre şirket, yeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. "Kara liseye ekleme" özelliği ile büyük ses getirecek olan haberleşme uygulaması şimdiden bu duyumlarla dahi kullanıcılarını heyecanlandırdı. Bu noktada "Whatsapp'ta kara listeye ekleme nasıl yapılır, son görülme özelliği kaldırıldı mı, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Whatsapp'ın kara liste ile son görülme gizleme özelliği hakkında detaylar...