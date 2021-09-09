Yaşar Duran'dan Uğurcan Çakır'a destek! "En iyi ben anlarım"

Profesyonel sporcuların yeri geldiğinde duygusuz olması gerektiğini anlatan Duran, "Uğurcan'ın önünde daha çok maç var. Futbol yaşantısına moralini bozmadan devam etmesi gerekiyor. Bu maç bitti. İlerleyen maçlarda da goller yiyecek. Belki hatalı goller de yiyecek. Bunlar futbolda var ama kurtarışlarıyla birçok maçtan takımının galip gelmesini de sağlayacak." ifadesini kullandı.

Antalyaspor altyapısından başarılı kaleciler yetiştirmek için çabaladığını vurgulayan Duran, hedeflerinin hem Antalyaspor'a hem de milli takıma başarılı kaleciler yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.