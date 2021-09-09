Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite ikinci yerleştirmeler ile YKS ek tercih başvuru tarihleri 2021! İşte detaylar
Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:26 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:26

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite ikinci yerleştirmeler ile YKS ek tercih başvuru tarihleri 2021! İşte detaylar

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite ikinci yerleştirmeler ile YKS ek tercih başvuru tarihleri 2021! İşte detaylar

YKS ek tercih tarihleri üniversitelerdeki elektronik kayıtların sona ermesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Üniversite boş kontenjanlarına göre adaylar ÖSYM tarafınca açıklanan tarihlerde başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu noktada “2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla ikinci tercihler (yerleştirme) başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Üniversite taban puanlarıyla beraber YKS ek tercih tarihleri ve ÖSYM’den gelen son dakika gelişmeleri...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kısa zaman önce baraj puanının 140'a düşürüldüğü YKS ek tercih süreciyle ilgili bir ön bilgilendirme yapmış ve bu seneye özel uygulanacak kararın detaylarını paylaşmıştı. Şimdi milyonlarca aday ikinci yerleştirmelere ilişkin duyurulacak tarihler için bekleyişe geçti. Bu noktada ise "2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ikinci yerleştirme başvuruları başladı mı, 140 puanla tercihler ne zaman yapılacak?" şeklindeki birçok soru gün içerisinde yanıt aramaya başladı. İşte üniversite boş kontenjanları ile beraber YKS ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.

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YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite ikinci yerleştirmeler ile YKS ek tercih başvuru tarihleri 2021! İşte detaylar
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