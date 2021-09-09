Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite YKS ikinci ek tercih dönemi ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 09:30

YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite YKS ikinci ek tercih dönemi ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite YKS ikinci ek tercih dönemi ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihler için milyonların bekleyişi devam ediyor. Üniversitelerde ilk yerleştirmelerin sonuçlanmasının ardından gözler boş kontenjanlara göre gerçekleştirilecek olan ikinci yerleştirmelere çevrildi. Bu noktada ise “YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz konuyla ilgili tarih açıklamasında bulunmazken kısa zamanda başvuruların ÖSYM AİS ekranı üzerinden açılması bekleniyor. Buna göre; 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

Üniversite kayıtlarının yarın yani 10 Eylül tarihinde tamamlanacağı bilinirken YKS ek tercih dönemi için adayların geri sayımı da hız kazandı. Öğrencilerin kayıtları tamamlandıktan sonra kontenjanların da açıklanması beklentiler arasında yer alıyor. Bu noktada "2021 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada Sıralama barajı olan en gözde programlarda bu yıl 13 binden fazla boş kontenjan oluştuğu bildirildi. Tıpta 288, hukukta 508, mühendislik fakültelerinde ise toplam 9 bin 726 boş kontenjan olduğu duyuruldu. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'den son dakika gelişmeleri...

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü! İşte ele alınan konular
İşe dönemeyen işçi 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferine Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite YKS ikinci ek tercih dönemi ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA