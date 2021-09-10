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Giriş Tarihi: 10.9.2021 07:02 Son Güncelleme: 10.9.2021 07:04

Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Sinan Gümüş'e futbol yasağı...

Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Sinan Gümüş’e futbol yasağı...

Fenerbahçe'de transferin son günü gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmayan Sinan Gümüş'e futbol yasağı geldi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teklifleri geri çeviren Sinan'ı Mayıs ayına kadar bir kulübe vermeyeceğini ifade etmişti. Lisansı çıktı ama Sinan, kadroda düşünülmüyor.

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen Sinan Gümüş, kadro dışı kalmıştı. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'dan gelen teklifleri elinin tersiyle iten Sinan Gümüş, sarı lacivertli formyla 20 maça çıktı. 3 gol atan Sinan bir de asist yaptı.

SİNAN GÜMÜŞ'E FUTBOL YASAĞI! LİSANSI ÇIKTI AMA...

F.Bahçe'nin önerdiği takımları geri çeviren Sinan, kendi anlaştığı Kasımpaşa da veto edilince futbola uzak kaldı.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizinde son sözü sarılacivertli yönetim söyledi. Kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncu, bizzat Başkan Ali Koç'un ilettiği, Almanya ve Karagümrük'ten gelen bonservisli teklifleri geri çevirmişti.

Transferin son günlerinde ise Kasımpaşa ile anlaşan Sinan'a bu sefer F.Bahçe kapıları kapattı ve tecrübeli futbolcu mecburen kaldı!

Buna göre 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansı çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek, 500 bin Euro'luk yıllık ücretini ise almaya devam edecek.

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Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Sinan Gümüş'e futbol yasağı...
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