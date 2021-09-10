Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Sinan Gümüş’e futbol yasağı...

Buna göre 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansı çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek, 500 bin Euro'luk yıllık ücretini ise almaya devam edecek.