Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Bugün Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (10 Eylül 2021 canlı rakamlar)
Giriş Tarihi: 10.9.2021 07:57 Son Güncelleme: 10.9.2021 07:58

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Bugün Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (10 Eylül 2021 canlı rakamlar)

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Bugün Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 10 Eylül 2021 canlı rakamlar

Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gün içerisinde yaşadığı iniş çıkışlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sabah saatleriyle beraber yatırımcılar canlı rakamlar tablosundan çeyrek altın ve gram altın fiyatı ile ilgili değişimleri takip ederken öte yandan önümüzdeki süreçte sarı metalin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu haline geliyor. Bu noktada “10 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt aramaya başladı.

Altın fiyatları son dakika rakamlarıyla merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen canlı fiyatlara göre gram altın 488 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 793 TL olarak kaydedildi. Haftanın son işlem gününe yüzde 0.29'luk bir yükselişle başladı. Yatırımcılar sarı metalin önümüzdeki günlerde grafiğindeki seyrini merak ediyor. Buna göre; 10 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 805,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,31

SATIŞ: 487,38

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.201,00

SATIŞ: 3.265,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.107,08

SATIŞ: 3.169,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.611,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.220,00

SATIŞ: 3.269,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,64

SATIŞ: 456,71

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Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Bugün Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (10 Eylül 2021 canlı rakamlar)
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