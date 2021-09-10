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Giriş Tarihi: 10.9.2021 08:33 Son Güncelleme: 10.9.2021 08:33

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav notu sorgulama ekranı! 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav notu sorgulama ekranı! 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavın sonuçları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla incelenen bu konu, mezun olup olmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF sınav notu sorgulama ekranı ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından yapılan son açıklamalar.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin bu yıla ilişkin yaz okulu sınavları tamamlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, sınav sonuçlarını merak eden açık öğretim öğrencileri "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. 4 Eylül'de tamamlanan yaz okulu sınavlarının soruları sistemden erişime açıldı. Sınav sonuçları ise, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuyla inceleniyor. AÖF sınav notu sorgulama ekranı haberimizde!

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların konuyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ederken fakültenin açıklamaları takip ediliyor.

AÇIKÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÜ AÖF tarafından bir açıklama yapıldığında detaylar ve sonuç tarihi sabah.com.tr'de yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav notu sorgulama ekranı! 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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