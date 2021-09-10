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Giriş Tarihi: 10.9.2021 10:51 Son Güncelleme: 10.9.2021 10:52

Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ayrıldı mı, boşandı mı? İş insanı Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral kimdir?

Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ayrıldı mı, boşandı mı? İş insanı Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral kimdir?

Üç senedir evli olan güzel oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ayrılık iddiaları ile magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Ünlü çift 2018 yılında dünya evine girmişti. İddiaya göre ikilinin arasında çocuk yapma konusunda krizler yaşandı ve evler bu şekilde ayrıldı. Geçtiğimiz gün ise ünlü güzelin sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımı iddiaları kuvvetlendirdi. Bu noktada magazin gündeminin yakından takipçileri “Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ayrıldı mı, kimdir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bensu Soral ve eşi Hakan Baş’ın evliliği konusunda ortaya atılan ayrılık iddialarının perde arkası...

Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ayrılık iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı havuz pozları sonrası tek başına tatile çıktığı söylentileri çıktı. İkilinin çocuk yapma konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddiaları da bulunuyor. Öte yandan konuyla ilgili olarak "Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ayrıldı mı, kimdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Anneliğe hazır olmadığını söyleyen ve kariyerini tercih eden Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evleri ayırdığı ileri sürüldü.

Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğinde büyük kriz! Kariyerini seçti, evler ayrılıyor!

BENSU SORAL VE HAKAN BAŞ AYRILDI MI?

Ekranların güzel oyuncusu Bensu Soral ve eşi başarılı iş insanı Hakan Baş hakkında üzen iddia.Takvim'in haberine göre; büyülü aşklarını 3 yıl önce nikah masasına taşıyan Soral ve Baş arasında çocuk krizi yaşandığı iddia edildi.Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı.Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.

İkili henüz ayrılık iddialarına yanıt vermedi.

Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliğinde büyük kriz! Kariyerini seçti, evler ayrılıyor!

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral Baş (23 Mart 1991; İnegöl, Bursa), Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.

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Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ayrıldı mı, boşandı mı? İş insanı Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral kimdir?
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