Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.9.2021 20:17 Son Güncelleme: 10.9.2021 20:18

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 4. hafta maçları kapsamında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor yeşil sahada bir araya gelecek. Son 3 haftada yenilgi almayan bir beraberlikle 7 puan elde eden son şampiyon Beşiktaş , 3. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor 3 maçta 1 mağlubiyet 2 galibiyete imza attı. Müsabakayı televizyon ekranlarından takip edecek olanlar “Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak edilen Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının cevapları ve maçın tüm detayları.

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, 2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 3 haftayı 1 beraberlik 2 galibiyetle kapatan Beşiktaş ile 3 maçında aldığı tek mağlubiyetle 3 puan kaybeden Yeni Malatyaspor, yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyenler "Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş- Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın kanalı ile gün ve saatine ilişkin tüm bilgiler şöyle;



Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında ilk düdük 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.


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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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