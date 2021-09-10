Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, 2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 3 haftayı 1 beraberlik 2 galibiyetle kapatan Beşiktaş ile 3 maçında aldığı tek mağlubiyetle 3 puan kaybeden Yeni Malatyaspor, yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyenler "Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş- Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın kanalı ile gün ve saatine ilişkin tüm bilgiler şöyle;