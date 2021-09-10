BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 10 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başladı!

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri için heyecan dorukta. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan market zincirinin indirimli ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; 12 parça çay seti, kare borcam tepsi, oyuncak mutfak seti, pijama takımı, üç boyutlu saksı, cam ankastre set, çerçeveli tablo, ayna gibi pek çok alandan pek çok çeşit ürün yer alıyor. Peki, BİM 10 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler listesi.
İşte BİM aktüel ürünler listesi;
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