Bütçe açık verdi

Süper Lig ekiplerimiz yaptıkları tüm takviyelerde toplam 42 milyon Euro eksiye düşerken, G.Saray ise 23.3 milyon Euro alım-satım farkı ile ilk sırada
G.SARAY, KARAGÜMRÜK VE Y.MALATYA 6'ŞAR OYUNCU İLE 23 YAŞ ALTI EN ÇOK TRANSFER YAPAN TAKIMLAR OLDU Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Kulüpler geçtiğimiz yıllara göre daha fazla kasalarından para çıkarırken, son 7 yılın 42 milyon Euro ile en fazla eksiye düştüğümüz dönemi geride kaldı. Takımlar, 70.7 milyon Euro ile en çok para harcayan ülkeler listesinde 9. sırada bulunurken, kazandıkları 28.7 milyon Euro ile 23. oldu. Süper Lig'de takımlar son yıllarınen fazla para saçtığı dönemini yaşadı. Satılan oyunculardan kazanılan parada ise İspanya, Fransa, İtalya,Almanya ve İngiltere ikinci liglerinin bile gerisinde kaldık.
GALATASARAY ZİRVEDE
Transfer harcamalarında zirvede Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılı takım,alım-satımlarda bu sezon 23.3milyon Euro eksiye düşerken, bu değerson 8 sezonun en üst noktası oldu. Galatasaray, Nelsson'a 7, Cicaldau'ya 6.5, Berkan'a 4, Morutan için 3.5, Barış'a 1.5, Boey için de 1 milyon Euro öderken, Assunçao'ya da 100 bin Euro kiralama bedeli kasasından çıkardı. Transfer bakiyesinde Fenerbahçeeksi 9.9 milyon Euro ile ikincisırada bulunurken, Beşiktaş ise eksi7 milyon Euro ile üçüncü oldu.
GELECEĞE YATIRIM ZAMANI Süper Lig ekiplerinin gerçekleştirdiği transferlerin yaşları incelendiğinde ise gençlere bu sezon önemli bir yatırım yapıldığı görüldü. Ligekipleri 23 yaş altı 53 futbolcuyukadrolarına kattı. 30 yaşın üzerinde transfer edilen oyuncu sayısı ise 39 oldu. Takımlar arasında 23 yaş altı en fazla transfer yapan ekipler 6'şar transfer ile Galatasaray, Yeni Malatya veFatih Karagümrük oldu.
BİR GÖRÜŞ MURAT ÖZBOSTAN
Borçları ödeyemezler Uzun zamandır bu kadar büyük paraların harcandığı bir transfer dönemi olmamıştı. Özellikle 4 büyük takım ve Anadolu takımları her gün neredeyse bir transfer yaptı. Bankalar Birliği ile yaptıkları yeni anlaşma ile ödemeleri ötelemişlerdi. İki yıl sonrabu paraları nasıl öderler bilmiyorum!Şampiyon olan takım, Devler Ligi'nede direkt gidemeyecek. Düşünün;oradan gelecek 300 milyon TL çantadakeklik değil! Ön eleme oynayacaklar! Borçları 20 milyar TL'ye ulaşmışken ben yapılan bu transfer çılgınlığına anlam veremiyorum. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe umarım Avrupa'da iyi sonuçlar alır ve başarılı olur. Yoksa şampiyon olsanne olur olmasan ne olur!