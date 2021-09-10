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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Bütçe açık verdi

TANER KARAMAN
Bütçe açık verdi

Süper Lig ekiplerimiz yaptıkları tüm takviyelerde toplam 42 milyon Euro eksiye düşerken, G.Saray ise 23.3 milyon Euro alım-satım farkı ile ilk sırada

G.SARAY, KARAGÜMRÜK VE Y.MALATYA 6'ŞAR OYUNCU İLE 23 YAŞ ALTI EN ÇOK TRANSFER YAPAN TAKIMLAR OLDU
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Kulüpler geçtiğimiz yıllara göre daha fazla kasalarından para çıkarırken, son 7 yılın 42 milyon Euro ile en fazla eksiye düştüğümüz dönemi geride kaldı. Takımlar, 70.7 milyon Euro ile en çok para harcayan ülkeler listesinde 9. sırada bulunurken, kazandıkları 28.7 milyon Euro ile 23. oldu. Süper Lig'de takımlar son yılların en fazla para saçtığı dönemini yaşadı. Satılan oyunculardan kazanılan parada ise İspanya, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere ikinci liglerinin bile gerisinde kaldık.

GALATASARAY ZİRVEDE
Transfer harcamalarında zirvede Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, alım-satımlarda bu sezon 23.3 milyon Euro eksiye düşerken, bu değer son 8 sezonun en üst noktası oldu. Galatasaray, Nelsson'a 7, Cicaldau'ya 6.5, Berkan'a 4, Morutan için 3.5, Barış'a 1.5, Boey için de 1 milyon Euro öderken, Assunçao'ya da 100 bin Euro kiralama bedeli kasasından çıkardı. Transfer bakiyesinde Fenerbahçe eksi 9.9 milyon Euro ile ikinci sırada bulunurken, Beşiktaş ise eksi 7 milyon Euro ile üçüncü oldu.

GELECEĞE YATIRIM ZAMANI
Süper Lig ekiplerinin gerçekleştirdiği transferlerin yaşları incelendiğinde ise gençlere bu sezon önemli bir yatırım yapıldığı görüldü. Lig ekipleri 23 yaş altı 53 futbolcuyu kadrolarına kattı. 30 yaşın üzerinde transfer edilen oyuncu sayısı ise 39 oldu. Takımlar arasında 23 yaş altı en fazla transfer yapan ekipler 6'şar transfer ile Galatasaray, Yeni Malatya ve Fatih Karagümrük oldu.


BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Borçları ödeyemezler
Uzun zamandır bu kadar büyük paraların harcandığı bir transfer dönemi olmamıştı. Özellikle 4 büyük takım ve Anadolu takımları her gün neredeyse bir transfer yaptı. Bankalar Birliği ile yaptıkları yeni anlaşma ile ödemeleri ötelemişlerdi. İki yıl sonra bu paraları nasıl öderler bilmiyorum! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne de direkt gidemeyecek. Düşünün; oradan gelecek 300 milyon TL çantada keklik değil! Ön eleme oynayacaklar! Borçları 20 milyar TL'ye ulaşmışken ben yapılan bu transfer çılgınlığına anlam veremiyorum. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe umarım Avrupa'da iyi sonuçlar alır ve başarılı olur. Yoksa şampiyon olsan ne olur olmasan ne olur!

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