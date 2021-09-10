Büyük futbolcu olmamı Lucescu sağladı

Alex'e daha yüksek teklifler vardı, bu nedenle transfer biraz zor oldu. 20 seneye yakın bir dostluğumuz var. Ailelerimiz de burada olacağı için Beşiktaş'ı tercih etti. 9 aydır futbol oynamıyordu ama ben kefil oldum.
Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. O, bizden 3 yaş küçük. Bizden ufak olduğu için gelip maçlarımızı izlerdi, sıkı bir Alex Teixeira hayranı. Barcelona'da onun yıldızlaşıp daha iyi duruma gelmesini umuyorum ama ileride Beşiktaş'a neden gelmesin?
Türk oyuncular çok yetenekli, rahatlıkla yabancı oyuncuyla forma yarışına girebilecek kapasitede. Sayılara, rakamlara takılmanın çok fazla anlamı yok. Türkiye'nin üst seviye ligler arasında olması için yabancı kısıtlamasına gerek yoktu.
Eğer F.Bahçe'de veya o dönem Türkiye'de kalsaydım 4-5 yıl geçmiş olacağı için vatandaşlık alıp Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı isteyebilirdim. Artık yaşımdan ötürü geçti ama yine de istenirse ben buradayım.
ALEX TEİXEİRA
Beşiktaş'a gelmem için beni Josef ikna etti. İleride iyi bir menajer olabilir. Finansal olarak daha iyi teklifler vardı ama Şampiyonlar Ligi ve Josef etkeni sayesinde transfer gerçekleşti.
Ben sanki Çin'i ve parayı Premier Lig'e tercih etmişim gibi gösterildi. Liverpool ile Shakhtar arasındaki görüşmeler çıkmaza girmişti. Liverpool vazgeçti transferden. Son gün Çin'den teklif gelince ailemi ve geleceğimi düşünerek böyle bir karar aldım.
Takımı tek başıma şampiyon yapamam, bu imkansız. Hayatımızı ortaya koyacağız, kartallar gibi yüksekten uçacağız ve şampiyon olacağız.
Lucescu, büyük futbolcu olmama katkı sağladı. 19 yaşında Shakhtar'a gittim. Sergen Hocamız da Lucescu ile çalışmış. Onun tecrübelerindende faydalanacağım. (Alex, kariyerindeki 16kupanın 12'sini Lucescuile Shakhtar'da kazandı.) Sergen Yalçın'ın futbolculuk videolarını izledim. Klasik bir 10 numara. Çok yetenekliymiş.