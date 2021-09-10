CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Camdaki Kız yeni bölüm izleyiciyle buluştuğunda Hayri'nin kim olduğu merak edildi. Son yayınlanan fragmanda Hayri karakterini canlandıran kişinin Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu veya Burak Deniz'in olduğu düşünüldü.

Ancak dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni sezon bölümünde Hayri isimli karakteri Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı netlik kazanmış oldu.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Düğün günü nihayet gelip çata, Feride Nalan'a yaptığı kötülüklerin farkına vararak biraz olsun yumuşar. Cana Sedat'ın peşini bırakmamakta ısrarcıdır. Feride'ye yaklaşarak ikiliyi ayırmaya çalışır fakat Feride Cana'ya dersini verir. Bunun üzerine son kozunu kullanarak Sedat'ın aklını çelmeyi dener. Sedat bir kez daha onun tuzağına düşer. Düğün gecesi Nalan Sedat'ın yanından kaçar, annesinin de kapıyı üzerine kapatmasıyla koridorda bir başına kalan Nalan'ın yardımına Hayri yetişir. Bu sırada Nalan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenir.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR, HİKAYESİ NE? HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.