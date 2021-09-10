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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Can Bozdoğan 11’e göz kırptı

Can Bozdoğan 11’e göz kırptı
MALATYA ile yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Can Bozdoğan'ı 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. 3 yerli oyuncu zorunluluğu nedeniyle kalede Ersin'i, sol bekte Rıdvan'ı tercih edecek Yalçın'ın, Salih kırmızı kart cezalısı olduğu için orta sahada oynatacağı isim merak ediliyordu. İdman performansı, fizik kapasitenin üst seviyelerde olması ve uyumu çabuk sağlaması 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı öne çıkardı. Merkezin sol iç pozisyonunda Can'ın yanında ise Pjanic'in oynaması bekleniyor.

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Can Bozdoğan 11’e göz kırptı
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