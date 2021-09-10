Can Bozdoğan 11’e göz kırptı

MALATYAile yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Can Bozdoğan'ı 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. 3 yerli oyuncu zorunluluğu nedeniyle kalede Ersin'i, sol bekte Rıdvan'ı tercih edecek Yalçın'ın, Salih kırmızı kart cezalısı olduğu için orta sahada oynatacağı isim merak ediliyordu. İdman performansı, fizik kapasitenin üst seviyelerdeolması ve uyumu çabuk sağlaması 20 yaşındaki CanBozdoğan'ı öne çıkardı. Merkezin sol iç pozisyonunda Can'ın yanında ise Pjanic'in oynaması bekleniyor.