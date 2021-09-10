Camdaki Kız yeni bölüm dün akşam izleyiciyle Kanal D ekranlarında buluştu. Yeni sezonda Hayri'nin kim olduğu merak konusu olurken magazin kulislerinde bu rolü canlandıran oyuncunun Cihangir Ceyhan olduğu konuşuluyor. 9 Eylül Perşembe akşamı yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkan yapımda ünlü oyuncu hakkında sorgulamalar başladı. Peki Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Hayri kimdir? Camdaki Kız Hayri'yi Cihangir Ceyhan mı oynuyor?
Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız 2. sezonuna Hayri karakteri ile dahil olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon düğün günü Nalan'ın yanında gösterilen Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde Camdaki Kız Hayri kimdir sorusuna yanıt aranırken Cihangir Ceyhan hayatı merak konusu oldu. Cihangir Ceyhan 15 Ekim 1989 tarihinde Adana doğumludur.
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.
Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.