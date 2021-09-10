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Giriş Tarihi: 10.9.2021 22:42 Son Güncelleme: 10.9.2021 22:43

Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı? (Alibey Adası) Cunda Adası nasıl gidilir?

Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı? Alibey Adası Cunda Adası nasıl gidilir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümün Cunda Adası’nda çekilmesi sonrasında Cunda ile ilgili detaylar merak edilerek “Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı, nasıl gidilir?” sorularıyla araştırmalar yapılmaya başlandı. Merak konusu olan Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı, nasıl gidilir? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Cunda Adası, Masterchef 2021 son bölümle birlikte gündeme geldi. Adaya ilişkin detayları merak edenler yoğun şekilde "Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı, nasıl gidilir?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

CUNDA ADASI NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI, NASIL GİDİLİR?

Cunda Adası ile ilgili merak edilen detaylar şöyle;

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef bu hafta Cunda Ayvalık'ta çekildi. Cunda adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alıyor.

CUNDA AYVALIK NEREDE?

Alibey Adası ya da Cunda, idari bakımdan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek ada Alibey'dir. Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adasıdır. (1. Gökçeada, 2. Bozcaada, 3. Uzunada) Konumu gereği Batı Anadolu'da deniz yollarının kesişme noktasında bulunan bir adadır.

Alibey Adası önce Cunda ve Moshonisia (Kokuluada) isimleriyle tanınıyordu. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının bu bölgeye ait olduğu tahmin edilmektedir.

Adanın nüfusu 2000 yılı itibarıyla 3.000'dir. Ancak bu rakam yazın 20.000'e kadar çıkabilir. Adanın nüfusunun çoğunluğu Girit ve Midilli adalarından Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi zamanında göç eden Türklerden oluşmaktadır. Bu yüzden adanın yaşlı nüfusunun çoğu Yunancayı bilmektedir. Son yıllarda ada nüfusu, emeklilik günlerini sakin bir yörede geçirmek isteyen büyük şehir sakinleri tarafından arttırılmıştır.

CUNDA ADASI ÖZELLİKLERİ

  1. Cunda adası Türkiye'de yer alan ve Ege denizinde bulunan dördüncü büyük ada olma özelliğine sahiptir.
  2. Piri Reis'in haritalarında Cunda adasından 'Yund adaları' olarak geçmektedir.
  3. Cunda adası 1964 yılında bir köprü ile ulaşılabilir bir hale gelmiştir.
  4. Cunda adası Ayvalık adalarının içerisinde yerleşim izni bulunan tek adadır. Diğer Ayvalık adalarının hepsi milli park ilan edilmiştir.
  5. Balıkesir'de yer alan Cunda adası son zamanlarda oldukça popüler bir turizm merkezi haline gelmiştir.
  6. Sessiz sakin yerlerde tatilini geçirmek isteyen kişilere son derece uygun bir tatil yeridir.



CUNDA ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Adaya gitmek için öncelikle gidilmesi gereken Ayvalık. Ayvalık'a birçok ilden çeşitli ulaşım imkanları bulunuyor. Ayvalık'a hava yolu aracılığıyla gitmek istiyorsanız Balıkesir Ederemit Kocaseyit Havalimamı'na inmeniz gerekiyor.

Hava yolculuğunun yanı sıra İstanbul Yenikapı'dan kalkan İDO seferleri ile de yaklaşık bir 2 saatlik sürenin sonunda Bandırma'ya, oradan da 3-4 saatlik bir kara yolculuğu ile Ayvalık'a ulaşılır. İstanbul ila Ayvalık arası yaklaşık 5 saat sürerken bu sürede kat edilen mesafe 528 km.

Ada, İzmir'e ise 156 km uzaklıkta.

AYVALIK'TAN CUNDA'YA NASIL GİDİLİR?

Ayvalık'tan Cunda'ya gitmek için 2 alternatif bulunuyor. Bu alternatiflerden ilki her 30 dakikada bir belediyeye ait, sabah 6:30 ila 1:00 arasında hizmet veren otobüsler. Diğer alternatif ise feribot. Ayvalık'taki limandan her saat başı kalkan feribotlar aracılığıyla Cunda'ya ulaşım sağlanabilir.

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Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı? (Alibey Adası) Cunda Adası nasıl gidilir?
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