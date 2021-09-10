Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı? (Alibey Adası) Cunda Adası nasıl gidilir?





CUNDA ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Adaya gitmek için öncelikle gidilmesi gereken Ayvalık. Ayvalık'a birçok ilden çeşitli ulaşım imkanları bulunuyor. Ayvalık'a hava yolu aracılığıyla gitmek istiyorsanız Balıkesir Ederemit Kocaseyit Havalimamı'na inmeniz gerekiyor.

Hava yolculuğunun yanı sıra İstanbul Yenikapı'dan kalkan İDO seferleri ile de yaklaşık bir 2 saatlik sürenin sonunda Bandırma'ya, oradan da 3-4 saatlik bir kara yolculuğu ile Ayvalık'a ulaşılır. İstanbul ila Ayvalık arası yaklaşık 5 saat sürerken bu sürede kat edilen mesafe 528 km.

Ada, İzmir'e ise 156 km uzaklıkta.

AYVALIK'TAN CUNDA'YA NASIL GİDİLİR?

Ayvalık'tan Cunda'ya gitmek için 2 alternatif bulunuyor. Bu alternatiflerden ilki her 30 dakikada bir belediyeye ait, sabah 6:30 ila 1:00 arasında hizmet veren otobüsler. Diğer alternatif ise feribot. Ayvalık'taki limandan her saat başı kalkan feribotlar aracılığıyla Cunda'ya ulaşım sağlanabilir.