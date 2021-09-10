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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Dünyaları aldı, gitti!

Dünyaları aldı, gitti!
F.BAHÇE, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Caulker'ı kadrosuna katmıştı. Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı. Bu gidiş F.Bahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı. Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attıran F.Bahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin Euro ödeme yaptı. G.Antep, Caulker'ın ücretinin 800 bin Euro'sunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro'yu F.Bahçe verecek. Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin Euro çıkmış oldu.

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