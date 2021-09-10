Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Sivasspor, 2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 3 haftayı 3 galibiyetle kapatan Fenerbahçe ile 3 maçında galibiyeti bulunmayan Sivasspor, yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyenler "Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
Süper Lig 4. Hafta Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ile gün ve saatine ilişkin tüm bilgiler şöyle;
Süper Lig 4. Hafta Fenerbahçe - Sivasspor maçında ilk düdük 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 17:00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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