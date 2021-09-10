Kamu personeli olmak isteyen adayların gündeminde GSB kura çekimi ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları merak ediliyor. Bakanlık'tan gelecek açıklamalar takip edilirken İŞKUR GSB kura tarihi ne, kura sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. Peki GSB kura çekimi ne zaman? 2021 İŞKUR GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Her iki cinsiyetten de istihdam sağlanacağı bilinirken, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor.
İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. Kuranın yapılacağı yer henüz açıklanmadı ancak ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından duyurulacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek.