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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:34

İbrahim Tatlıses’ten Şanlıurfaspor'a destek

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İbrahim Tatlıses’ten Şanlıurfaspor’a destek

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından Şanlıurfaspor’a başarılar diledi.

Bu sezon yaptığı transferler ve çalışmalar ile gündeme bomba gibi düşen Şanlıurfaspor sezonun ilk haftasında kendi evinde konuk ettiği Ankara Demirspor maçından aldığı 1-0'lık skor tüm Şanlıurfa'yı sevince boğmuştu. İbrahim Tatlıses ise sosyal medya hesabından Pazar günü saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyumda oynanacak olan Şanlıurfaspor- Eskişehirspor maçı için paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;Sezonun ilk haftasında kendi evinde Ankara Demirspor karşısında güzel bir futbol sergileyerek galibiyet alan Şanlıurfasporumuza bu haftaki Eskişehir deplasmanında başarılar diliyorum.Kalbim sizinle Şanlıurfa'm..''ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses’ten Şanlıurfaspor'a destek
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