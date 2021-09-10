İbrahim Tatlıses’ten Şanlıurfaspor’a destek

Bu sezon yaptığı transferler ve çalışmalar ile gündeme bomba gibi düşen Şanlıurfaspor sezonun ilk haftasında kendi evinde konuk ettiği Ankara Demirspor maçından aldığı 1-0'lık skor tüm Şanlıurfa'yı sevince boğmuştu. İbrahim Tatlıses ise sosyal medya hesabından Pazar günü saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyumda oynanacak olan Şanlıurfaspor- Eskişehirspor maçı için paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;Sezonun ilk haftasında kendi evinde Ankara Demirspor karşısında güzel bir futbol sergileyerek galibiyet alan Şanlıurfasporumuza bu haftaki Eskişehir deplasmanında başarılar diliyorum.Kalbim sizinle Şanlıurfa'm..''ifadelerini kullandı.