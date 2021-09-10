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Giriş Tarihi: 10.9.2021

‘Cipimi de isterim’

‘Cipimi de isterim’

Beşiktaş, kurtulmaya çalıştığı bir diğer isim Lens’ten gelen istekle hem şok yaşadı hem de çileden çıktı

Siyah-beyazlılar geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Jeremain Lens'ten de kurtulamadı. Beşiktaş, Ljajic'le olduğu gibi 33 yaşındaki Hollandalı ile de son güne kadar fesih pazarlığı yaptı. Ancak başarılı olamadı. 1.8 milyon Euro maaşı olan Lens, takıma tahsis edilen lüks jiplerden bir tanesinin direkt olarak kendisine verilmesini talep etti. Bu son istekle çileden çıkan Beşiktaş, iki oyuncunun da sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunu iple çekmeye başladı.

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‘Cipimi de isterim’
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