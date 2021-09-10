‘Cipimi de isterim’

Beşiktaş, kurtulmaya çalıştığı bir diğer isim Lens’ten gelen istekle hem şok yaşadı hem de çileden çıktı
Siyah-beyazlılar geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Jeremain Lens'ten de kurtulamadı. Beşiktaş, Ljajic'le olduğugibi 33 yaşındaki Hollandalı ile de son günekadar fesih pazarlığı yaptı. Ancak başarılı olamadı. 1.8 milyon Euro maaşı olan Lens, takımatahsis edilen lüks jiplerden bir tanesinin direktolarak kendisine verilmesini talep etti. Bu son istekle çileden çıkan Beşiktaş, iki oyuncunun da sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunu iple çekmeye başladı.