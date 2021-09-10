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Giriş Tarihi: 10.9.2021 07:48

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl başvurulur? 2021 KYK yurt ücretleri, başvuru ekranı ve sonuç tarihi!

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl başvurulur? 2021 KYK yurt ücretleri, başvuru ekranı ve sonuç tarihi!

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtların başvuru işlemleri devam ederken milyonlarca üniversite öğrencisi “KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan bu öğrenci yurtlarına 2021-2022 dönemi için başvuruların 12 Eylül tarihine kadar devam edeceği biliniyor. Öte yandan yapılan başvurulara ilişkin sonuçlar kısa zamanda, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki, 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ücretleri, sonuç tarihi gibi detaylar...

KYK yurt başvuru sonuçları, başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Özellikle ikamet ettikleri adreslere uzak ve şehir dışında üniversite eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler devlete bağlı yurtlarda eğitim hayatları boyunca kalabiliyor. Bu kapsamda "2021 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle beraber, yurt kayıt ücretleri, başvuru tarihleri gibi tüm detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI SON DAKİKA AÇIKLAMASI! BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 12 Eylül'de sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konfoÜniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl başvurulur? 2021 KYK yurt ücretleri, başvuru ekranı ve sonuç tarihi!
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