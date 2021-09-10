Montella'dan Balotelli sözleri! "Onun Adana'ya gelmesi büyük ses getirdi"

VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Montella, şunları aktardı: "Karagümrük maçı bizi şöyle heyecanlandırıyor, çok fazla eski İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) oyuncusu var. Gerek İtalyan olsun gerek İtalya liginde oynamış olsun birçok oyuncu var. Onların hocası da İtalyan, tanıyorum kendisini. Hani genç bir hoca ama fikirleri ve ideolojisi olan bir hoca olduğunu biliyorum. Taktiksel anlamda maçın kolay geçmeyeceğini söyleyebilirim. Futbolcularımızın da şunu anlaması gerekiyor, futbol maçında bir çok durum var ve o durumlara nasıl reaksiyon verdiğiniz çok önemli. O yüzden her şeye hazırlıklıyız, ona göre çalışıyoruz."

Montella, Yeni Adana Stadı'yla ilgili ''muazzam güzellikte'' değerlendirmesi yaparak, "Bizim bir sonraki maçımız Adana'da. O da beni çok heyecanlandırıyor. Stadı gördüm, muazzam güzellikte bir stadımız var ve taraftarımızın bize ne kadar yakın olduğunu ilk günden beri hissediyorum. İlk maçların ortalamasına baktığınızda taraftarımız en çok stada giden unvanına sahip. O yüzden bunun bizim için ekstra bir motivasyon olması gerekiyor." dedi.