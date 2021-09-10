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Giriş Tarihi: 10.9.2021 11:34

Montella'dan Balotelli sözleri! "Onun Adana'ya gelmesi büyük ses getirdi"

AA
Montella’dan Balotelli sözleri! Onun Adana’ya gelmesi büyük ses getirdi

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Genç teknik adam Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde açıklamlarda bulundu. Balotelli transferine de değinen Montella, "Adana Demirspor'u Mario Balotelli buraya transfer olduktan sonra takip etmeye başladım. Mario'nun buraya gelmesi İtalya'da gerçekten çok büyük ses getirdi" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, yaptığı açıklamada, mavi-lacivertlilerin başarılı olabilmek için bütün imkanlara sahip olduğunu belirtti. Takımdan memnun olduğunu ifade eden Montella, futbolcuların çok çalışkan ve öğrenmeye açık olduğunu ifade etti.

İtalyan teknik adam, bazı oyuncuların milli takımda olması bazılarının da sakatlığının bulunması nedeniyle tam kadro antrenman yapamadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Genel olarak baktığınızda hedeflere ulaşmak için elimizde her şey var ve çocukların ne kadar motive olduğu gördüm. Türk futbolunu, sürekli büyüyen, ilerlemeye çalışan bir sektör olarak gördüm. Ne kadar ileriye gidebilirlerse gitmeye çalışıyorlar. Bununla alakalı da çok çalışma olduğunu gördüm. Hedefleri olan bir futbol ülkesi."

Futbolculuk döneminde Avrupa maçlarında bazı Türk takımına karşı forma giyme fırsatı bulduğunu anımsatan Montella, "Adana Demirspor'u Mario Balotelli buraya transfer olduktan sonra takip etmeye başladım. Mario'nun buraya gelmesi İtalya'da gerçekten çok büyük ses getirdi. Ondan sonra hep takipte kaldım açıkçası." diye konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Montella, şunları aktardı: "Karagümrük maçı bizi şöyle heyecanlandırıyor, çok fazla eski İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) oyuncusu var. Gerek İtalyan olsun gerek İtalya liginde oynamış olsun birçok oyuncu var. Onların hocası da İtalyan, tanıyorum kendisini. Hani genç bir hoca ama fikirleri ve ideolojisi olan bir hoca olduğunu biliyorum. Taktiksel anlamda maçın kolay geçmeyeceğini söyleyebilirim. Futbolcularımızın da şunu anlaması gerekiyor, futbol maçında bir çok durum var ve o durumlara nasıl reaksiyon verdiğiniz çok önemli. O yüzden her şeye hazırlıklıyız, ona göre çalışıyoruz."

Montella, Yeni Adana Stadı'yla ilgili ''muazzam güzellikte'' değerlendirmesi yaparak, "Bizim bir sonraki maçımız Adana'da. O da beni çok heyecanlandırıyor. Stadı gördüm, muazzam güzellikte bir stadımız var ve taraftarımızın bize ne kadar yakın olduğunu ilk günden beri hissediyorum. İlk maçların ortalamasına baktığınızda taraftarımız en çok stada giden unvanına sahip. O yüzden bunun bizim için ekstra bir motivasyon olması gerekiyor." dedi.

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Montella'dan Balotelli sözleri! "Onun Adana'ya gelmesi büyük ses getirdi"
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