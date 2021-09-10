On Numara sonuçları açıklandı mı? 10 Eylül Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (10 Eylül 2021 Cuma) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenecek olan MPİ On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

On Numara 6 Eylül çekiliş sonuçları aşağıdaki gibidir.

2 - 4- 6 - 7 - 16 - 20 - 23 - 25 - 36- 39 - 44 - 49 - 51 - 52- 56 - 58 - 62 - 63- 67- 69- 70 - 77

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.