Riva’da 2.perde!

Başkan Özdemir ile tecrübeli çalıştırıcı Riva’da karşılıklı düşüncelerini aktardı. Bir ayrılık kararı çıkmadı. İki isim bugün tekrar bir araya gelip son sözlerini söyleyecek
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik tarihi yenilgi sonrası eleştiri okları teknik direktör Şenol Güneş'e çevrilmişti. Ay-Yıldızlı kafile çarşamba akşamı İstanbul'a dönerken, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir yaşananları değerlendirmek için dün sabah Riva'da bir araya geldi. Toplantı2 saat sürdü ancak 'devam ya da tamam'şeklinde bir açıklama yapılmadı. Riva'da gerçekleşen zirvede Şenol Güneş, yaşanan durum ve gelinen nokta ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
GÜNEŞ GÖNDERİLİRSE TAZMİNATI 15 MİLYON TL
Tecrübeli hocanın başkana, "Bu işin teksorumlusu benim. TFF yönetiminin kararlarınasaygı duyuyorum" dediği öğrenildi. TFFBaşkanı Özdemir, Güneş'i dinlerken sonuçlardandolayı üzüntüsünü dile getirdi. Özdemir'in,"Sonuçların böyle olmaması gerekiyordu.Çok iyi bir takımız" ifadelerini kullandığıkaydedildi. Özdemir, TFF yönetiminindün Kulüpler Birliği'nin yayın ihalesi komisyonuile de bir toplantısı olması nedeniyle görüşmedenayrılmak zorunda kalırken, "Daharahat bir zamanda, tekrar oturup konuşalım"diyerek hocayla vedalaştı. İki taraf bugün yenidenbir araya gelecek ve konuyu netleştirecek.Eğer Şenol Güneş, Milli Takım'dan gönderilirsetazminat tutarı 15 milyon TL...
YARDIMCILARIYLA TOPLANTI YAPTI
GÜNEŞ, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaptığı görüşmenin ardından Riva'dan ayrılıp TFF'nin Levent'teki binasına gitti. Hoca burada yardımcılarıyla bir araya gelirken, toplantı hakkındaonları bilgilendirdiğiöğrenildi.
EVİNE GİTMEDİ RIVA'DA KALDI
A MilliTakım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda dönüşü havalimanından direkt olarakRiva'ya gitti ve geceyi buradageçirdi. İstanbul'a inişte bir hayli üzgün olan tecrübeli teknik adamın dün sabah TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı toplantı nedeniyle Riva'da kalmayı tercih ettiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
2000-2004 yılları arasında da A Milli Takımı çalıştıran Güneş'in 2. dönemi2019 Mart ayında başladı. Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek tecrübeli hoca, Türkiye'nin başında 82 maça çıktı. 38 galibiyet,23 beraberlik ve21 yenilgi aldı.
KALAN MAÇLAR
HOLLANDA (13) Letonya (D) Cebelitarık Karadağ (D) Norveç NORVEÇ (13)
Türkiye (D) Karadağ Letonya Hollanda (D) TÜRKİYE (11)
Norveç Letonya (D) Cebelitarık Karadağ (D)