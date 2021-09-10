Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Riva’da 2.perde!
Giriş Tarihi: 10.9.2021

Riva’da 2.perde!

Riva’da 2.perde!

Başkan Özdemir ile tecrübeli çalıştırıcı Riva’da karşılıklı düşüncelerini aktardı. Bir ayrılık kararı çıkmadı. İki isim bugün tekrar bir araya gelip son sözlerini söyleyecek

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik tarihi yenilgi sonrası eleştiri okları teknik direktör Şenol Güneş'e çevrilmişti. Ay-Yıldızlı kafile çarşamba akşamı İstanbul'a dönerken, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir yaşananları değerlendirmek için dün sabah Riva'da bir araya geldi. Toplantı 2 saat sürdü ancak 'devam ya da tamam' şeklinde bir açıklama yapılmadı. Riva'da gerçekleşen zirvede Şenol Güneş, yaşanan durum ve gelinen nokta ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

GÜNEŞ GÖNDERİLİRSE TAZMİNATI 15 MİLYON TL
Tecrübeli hocanın başkana, "Bu işin tek sorumlusu benim. TFF yönetiminin kararlarına saygı duyuyorum" dediği öğrenildi. TFF Başkanı Özdemir, Güneş'i dinlerken sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Özdemir'in, "Sonuçların böyle olmaması gerekiyordu. Çok iyi bir takımız" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Özdemir, TFF yönetiminin dün Kulüpler Birliği'nin yayın ihalesi komisyonu ile de bir toplantısı olması nedeniyle görüşmeden ayrılmak zorunda kalırken, "Daha rahat bir zamanda, tekrar oturup konuşalım" diyerek hocayla vedalaştı. İki taraf bugün yeniden bir araya gelecek ve konuyu netleştirecek. Eğer Şenol Güneş, Milli Takım'dan gönderilirse tazminat tutarı 15 milyon TL...

YARDIMCILARIYLA TOPLANTI YAPTI
GÜNEŞ, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaptığı görüşmenin ardından Riva'dan ayrılıp TFF'nin Levent'teki binasına gitti. Hoca burada yardımcılarıyla bir araya gelirken, toplantı hakkında onları bilgilendirdiği öğrenildi.

EVİNE GİTMEDİ RIVA'DA KALDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda dönüşü havalimanından direkt olarak Riva'ya gitti ve geceyi burada geçirdi. İstanbul'a inişte bir hayli üzgün olan tecrübeli teknik adamın dün sabah TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı toplantı nedeniyle Riva'da kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
2000-2004 yılları arasında da A Milli Takımı çalıştıran Güneş'in 2. dönemi 2019 Mart ayında başladı. Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek tecrübeli hoca, Türkiye'nin başında 82 maça çıktı. 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

KALAN MAÇLAR
HOLLANDA (13) Letonya (D) Cebelitarık Karadağ (D) Norveç NORVEÇ (13)
Türkiye (D) Karadağ Letonya Hollanda (D) TÜRKİYE (11)
Norveç Letonya (D) Cebelitarık Karadağ (D)

EN ÇOK OKUNANLAR

Polonya - İngiltere maçında Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu! Taraftarına çağrı...
Polonya - İngiltere maçında Kyle Walker’a ırkçı saldırı iddiası! Saha bir anda karıştı…
Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş sessiz sedasız boşandı! Deniz Akkaya ateş püskürdü!
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
3 futbolcuya şok! Beşiktaş'tan Ljajic, Lens ve Douglas kararı...
Noter işlemlerine yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 9 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Potaya giren isimler...
Son dakika: 9 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu
SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! 'Jeep de isterim...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Riva’da 2.perde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA