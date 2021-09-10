Ronaldo rakiplere meydan okudu! "Manchester'a tatile gelmedim"

"BURAYA TATİLE GELMEDİM, YENİDEN KAZANMAYA GELDİM"

İnsanlar benim yaşım hakkında konuşuyor fakat şunu bilmeliler benim diğerlerinden farklıyım. Bunu her zaman gösterdim, bu yıl da aynısı olacak. Takım arkadaşlarımla iyi anlaşacağıma yüzde yüz eminim.

Taraftarlarımız çok özel ve bizim için itici güç olacaklar. Önemli şeyler kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.