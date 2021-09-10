Ronaldo rakiplere meydan okudu! "Manchester'a tatile gelmedim"

Manchester City, Real Madrid ve PSG ile uzun süre adı anılan Ronaldo, eski kulübüne döndü. Manchester'ın kırmızı yakasına giden Ronaldo, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Manchester United'a tatil için gelmediğini ve yeniden şampiyonluklar kazanmayı hedeflediğini ifade eden Ronaldo'nun açıklamlarından öne çıkanlar şöyle...
"Çok mutluyum Manchester'a döndüğüm için. Buraya tekrar dönebileceğimi hiç düşünmemiştim ama çok gururlu ve mutluyum. Yeniden başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben mutluyum, ailem mutlu, çocuklarım mutlu, herkes mutlu.
Burada güzel anılarım var ancak bu yeni bir başlangıç. Yeni bir jenerasyon var ve ben buraya kazanmaya geldim. Genç oyuncuların büyük bir potansiyeli var, ben buraya kazanmaya ve tarihi yeniden yazmaya geldim.
Burada insanlar çok farklı, havaalanına indiğim zaman çok farklı hissettim. Ben sadece bir Manchester United oyuncusu değilim. Buradaki insanlar benim gelişimimi, potansiyelimi ve enerjimi gördüler daha önce.
"BURAYA TATİLE GELMEDİM, YENİDEN KAZANMAYA GELDİM"
İnsanlar benim yaşım hakkında konuşuyor fakat şunu bilmeliler benim diğerlerinden farklıyım. Bunu her zaman gösterdim, bu yıl da aynısı olacak. Takım arkadaşlarımla iyi anlaşacağıma yüzde yüz eminim.
Taraftarlarımız çok özel ve bizim için itici güç olacaklar. Önemli şeyler kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Buraya tatile gelmedim, geçmişte yaşadıklarımız çok güzeldi. Manchester'da önemli başarılara imza attık. Buraya yeniden kazanmaya geldim."