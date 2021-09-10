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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Sinan’a futbol yasağı

Sinan’a futbol yasağı

F.Bahçe’nin önerdiği takımları geri çeviren Sinan, kendi anlaştığı Kasımpaşa da veto edilince futbola uzak kaldı

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizinde son sözü sarılacivertli yönetim söyledi. Kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncu, bizzat Başkan Ali Koç'un ilettiği, Almanya ve Karagümrük'ten gelen bonservisli teklifleri geri çevirmişti. Transferin son günlerinde ise Kasımpaşa ile anlaşan Sinan'a bu sefer F.Bahçe kapıları kapattı ve tecrübeli futbolcu mecburen kaldı! Buna göre 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansı çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek, 500 bin Euro'luk yıllık ücretini ise almaya devam edecek.

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Sinan’a futbol yasağı
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