Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...
Giriş Tarihi: 10.9.2021 07:41 Son Güncelleme: 10.9.2021 07:42

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

TANER KARAMAN
Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Son dakika spor haberleri... Transfer döneminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor birbirinden önemli yıldızları kadrosuna kattı. Fenerbahçe; Berisha ve Rossi gibi isimleri Galatasaray Morutan, Boey gibi gençleri, Trabzonspor, Gervinho, Hamsik gibi yıldızları Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Pjanic, Teixeira gibi isimleri kadrosuna kattı.

Süper Lig'de bu sene üst düzey bir transfer süreci yaşandı. Son dakika haberine göre Galatasaray, alım satım farkı konusunda 23 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı. Yapılan takviyelerle Süper Lig takımları 42 milyon Euro eksiye düştü. En çok para harcayan ülkeler listesinde 9. sıradayız ama...

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Yaz transfer dönemi sona erdi. Kulüpler geçtiğimiz yıllara göre daha fazla kasalarından para çıkarırken, son 7 yılın 42 milyon Euro ile en fazla eksiye düştüğümüz dönemi geride kaldı.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Takımlar, 70.7 milyon Euro ile en çok para harcayan ülkeler listesinde 9. sırada bulunurken, kazandıkları 28.7 milyon Euro ile 23. oldu.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

SON DAKİKA: ALMANYA, İSPANYA, İTALYA İKİNCİ LİGLERİNİN GERİSİNDE KALDIK!

Süper Lig'de takımlar son yılların en fazla para saçtığı dönemini yaşadı. Satılan oyunculardan kazanılan parada ise İspanya, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere ikinci liglerinin bile gerisinde kaldık.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

SON 8 SEZONUN EN ÜST NOKTASI! GALATASARAY...

Transfer harcamalarında zirvede Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, alım-satımlarda bu sezon 23.3 milyon Euro eksiye düşerken, bu değer son 8 sezonun en üst noktası oldu.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Galatasaray, Nelsson'a 7, Cicaldau'ya 6.5, Berkan'a 4, Morutan için 3.5, Barış'a 1.5, Boey için de 1 milyon Euro öderken, Assunçao'ya da 100 bin Euro kiralama bedeli kasasından çıkardı.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Transfer bakiyesinde Fenerbahçe eksi 9.9 milyon Euro ile ikinci sırada bulunurken, Beşiktaş ise eksi 7 milyon Euro ile üçüncü oldu.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

GELECEĞE YATIRIM ZAMANI

Süper Lig ekiplerinin gerçekleştirdiği transferlerin yaşları incelendiğinde ise gençlere bu sezon önemli bir yatırım yapıldığı görüldü.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Lig ekipleri 23 yaş altı 53 futbolcuyu kadrolarına kattı. 30 yaşın üzerinde transfer edilen oyuncu sayısı ise 39 oldu.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Takımlar arasında 23 yaş altı en fazla transfer yapan ekipler 6'şar transfer ile Galatasaray, Yeni Malatya ve Fatih Karagümrük oldu.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

MURAT ÖZBOSTAN: BU ÇILGINLIĞA ANLAM VEREMİYORUM!

Uzun zamandır bu kadar büyük paraların harcandığı bir transfer dönemi olmamıştı. Özellikle 4 büyük takım ve Anadolu takımları her gün neredeyse bir transfer yaptı. Bankalar Birliği ile yaptıkları yeni anlaşma ile ödemeleri ötelemişlerdi.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

İki yıl sonra bu paraları nasıl öderler bilmiyorum! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne de direkt gidemeyecek. Düşünün; oradan gelecek 300 milyon TL çantada keklik değil!

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Ön eleme oynayacaklar! Borçları 20 milyar TL'ye ulaşmışken ben yapılan bu transfer çılgınlığına anlam veremiyorum. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe umarım Avrupa'da iyi sonuçlar alır ve başarılı olur.

Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Yoksa şampiyon olsan ne olur olmasan ne olur!

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Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...
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