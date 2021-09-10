Son dakika: İkinci liglerin bile gerisinde kaldık! Transfer dönemi bitti ama uzun yıllar sonra ilk kez...

Son dakika spor haberleri... Transfer döneminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor birbirinden önemli yıldızları kadrosuna kattı. Fenerbahçe; Berisha ve Rossi gibi isimleri Galatasaray Morutan, Boey gibi gençleri, Trabzonspor, Gervinho, Hamsik gibi yıldızları Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Pjanic, Teixeira gibi isimleri kadrosuna kattı.

Süper Lig'de bu sene üst düzey bir transfer süreci yaşandı. Son dakika haberine göre Galatasaray, alım satım farkı konusunda 23 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı. Yapılan takviyelerle Süper Lig takımları 42 milyon Euro eksiye düştü. En çok para harcayan ülkeler listesinde 9. sıradayız ama...