Son dakika: Lionel Messi’nin gözyaşları geceye damga vurdu! ’Kimsenin bilmediği şeyler yaşadım...’

Lionel Messi bu sezon da futbolseverlere resital sunacağının sinyallerini bu maçta verdi. Henüz maçın 14. dakikasında attığı golle Arjantin'i öne geçiren Lionel Messi, 64. ve 88. dakikalarda da sahneye çıktı ve üç golle geceyi tamamladı. Lionel Messi, dünya futbolunda efsane olarak kabul edilen Pele'yi de geride bıraktı!
SON DAKİKA: LİONEL MESSİ PELE'Yİ GERİDE BIRAKTI! REKOR...
Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, dün gece attığı üç golle milli formayla attığı gol sayısını 79'a çıkardı. Messi, 77 golü bulunan Pele'yi geride bıraktı.
Messi böylece, Güney Amerika ülkeleri arasında milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu!
Lionel Messi, Arjantin milli formasıyla kupa kazanamadığı için sürekli eleştirilerin hedefinde yer alıyordu. Yıldız futbolcu elindeki Copa Amerika kupasıyla Arjantin taraftarını selamlarken gözyaşlarına da hakim olamadı.
'HAYATIMIN EN GÜZEL ANIYDI ÇÜNKÜ...'
İşte Lionel Messi'nin gözyaşları içinde yaptığı o açıklamalar...
'Birçok kez gerçekleştiremediğim rüyamı başarmanın huzurunu yaşıyorum. Kazandığım her şey özel ve güzeldi fakat bu en zor olanıydı.
Çünkü kimsenin bilmediği çok fazla şey yaşadım. İnsanların benim hakkımda konuşmasına alıştım ama yaşananları bilmediklerine eminim.
Brezilya'ya karşı olan finali hatırlıyorlar ve onları bu kadar mutlu görmek benim için çok özel.
Bana, 'Baba sen şampiyonsun.' diyorlar. Bu hissi açıklayabilecek kelime yok.'