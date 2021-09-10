Son dakika: Lionel Messi’nin gözyaşları geceye damga vurdu! ’Kimsenin bilmediği şeyler yaşadım...’

Son dakika spor haberleri... Çocukluğundan beri formasını giydiği Barcelona'dan bu yaz ayrılarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi, dün geceye damga vurdu! 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, kendi sahasında Bolivya ile karşılaştı. Bu maç Arjantin'in Copa America'yı kazandıktan sonra seyircisinin karşısına çıktığı ilk maçtı.

Lionel Messi bu sezon da futbolseverlere resital sunacağının sinyallerini bu maçta verdi. Henüz maçın 14. dakikasında attığı golle Arjantin'i öne geçiren Lionel Messi, 64. ve 88. dakikalarda da sahneye çıktı ve üç golle geceyi tamamladı. Lionel Messi, dünya futbolunda efsane olarak kabul edilen Pele'yi de geride bıraktı!