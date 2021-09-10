Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! 'Jeep de isterim...'
Giriş Tarihi: 10.9.2021 07:02 Son Güncelleme: 10.9.2021 07:05

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! 'Jeep de isterim...'

OGÜN ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da yankı uyandıran Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Boşnak yıldız Miralem Pjanic, Brezilyalı Alex Teixeira ve Belçika milli takımının golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Beşiktaş, bir yandan da elinde kalan yabancı futbolcularla uğraştı. Adem Ljajic, ayrılmayı kabul ederken kararından caydı. Lens'in talebi ise ağızları açık bıraktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Geçen sezon çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da iyi başladı. Önümüzdeki hafta Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlayacak siyah beyazlılarda yönetim hep yeni transferlerle uğraşırken hem de eski oyuncuların kaprislerini çözmeye çalıştı. Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Jereman Lens'in talepi herkesi şok etti.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

SON DAKİKA: AYRILMAK İÇİN İSTEDİKLERİ ŞOK ETTİ! 'JİPİ DE VERİN...'

Sabah Gazetesi'nin özel haberi! Transferin bitimine bir gün kala akşam saatlerinde Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşma zemini sağladı.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

Ljajic sabah kararından caydı. Evrakları imzalamayacağını belirtip, takımda kaldı. Beşiktaş'ın 4 sezon önce Torino'dan zorunlu satın alma ile kiraladığı ve toplamda 7 milyon 750 bin Euro ödediği Adem Ljajic'in yarardan çok zararı oldu.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

AKŞAM ONAYLADI SABAH KARARINDAN CAYDI!

Siyah-beyazlı yönetim, 7 Eylül akşamında sözleşme feshi için anlaşma sağladığı oyuncuya resmi evrakları hazır edip gönderdi. Transferin biteceği 8 Eylül sabahı imzalayarak geri göndermesini bekledi. 29 yaşındaki oyuncu akşam yapılan anlaşmadan sabah saatlerinde caydı ve evrakları imzalamayacağını ileterek takımdan ayrılmadı.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

DAHA YENİ 3 MİLYON EURO TAKSİT ÖDENDİ!

Yıllık ücreti 3.2 milyon Euro olan ve vergisiyle birlikte 4.5 milyon Euro maliyeti bulunan tecrübeli oyuncunun derdi bitmedi. Siyah-beyazlılar yollarını ayıramadığı Ljajic için önceki gün İtalyan ekibi Torino'ya yaklaşık 3 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ 25 MİLYON EURO...

Boşnak oyuncu için geçmiş ve vadesi gelen taksitleri ödeyen yönetimin bu durumdan bir hayli keyifsiz olduğu kaydedildi. Ljajic'in Beşiktaş'a 4 yıllık maliyeti 25 milyon Euro oldu.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

SON DAKİKA: LENS'TEN GELEN İSTEK ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Beşiktaş'ın kurtulmaya çalıştığı bir diğer isim de Jereman Lens! Hollandalı oyuncudan gelen istekle şok yaşayan Beşiktaş yönetimi çileden çıktı.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

Siyah-beyazlılar geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Jeremain Lens'ten de kurtulamadı. Beşiktaş, Ljajic'le olduğu gibi 33 yaşındaki Hollandalı ile de son güne kadar fesih pazarlığı yaptı.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

Bu girişimlerde başarılı sağlanamadı. 1.8 milyon Euro maaşı olan Lens, takıma tahsis edilen lüks jiplerden bir tanesinin direkt olarak kendisine verilmesini talep etti.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

Bu son istekle çileden çıkan Beşiktaş, iki oyuncunun da sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunu iple çekmeye başladı.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

Fenerbahçe'den kadroya katılan Jereman Lens, Beşiktaş formasıyla 102 maça çıktı. 12 gol atan Hollandalı oyuncu 20 de asist yaptı.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

BUNUN ADI SOĞUK SAVAŞ!

Beşiktaş kadro dışı bırakmasına rağmen takımdan ayrılmayan 3 isim (Ljajic, Lens ve Douglas) için önemli yaptırımlar uygulayacak. Bu oyuncular A Takım'a yaklaştırılmayacaklar. Araçlarını A Takım otoparkına park edemeyecekler.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

Kendileri için ayrılan sahada yapacakları idmanlara geç kaldıklarında noter işlemi başlayacak.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

SERGEN YALÇIN ÖVMÜŞTÜ... CAN BOZDOĞAN İLK 11'E GÖZ KIRPTI

Yeni Malatyaspor ile yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Can Bozdoğan'ı 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

3 yerli oyuncu zorunluluğu nedeniyle kalede Ersin'i, sol bekte Rıdvan'ı tercih edecek Yalçın'ın, Salih kırmızı kart cezalısı olduğu için orta sahada oynatacağı isim merak ediliyordu.

SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! ’Jeep de isterim...’

İdman performansı, fizik kapasitenin üst seviyelerde olması ve uyumu çabuk sağlaması 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı öne çıkardı.

Merkezin sol iç pozisyonunda Can'ın yanında ise Pjanic'in oynaması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! 'Jeep de isterim...'
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