DAHA YENİ 3 MİLYON EURO TAKSİT ÖDENDİ!

Yıllık ücreti 3.2 milyon Euro olan ve vergisiyle birlikte 4.5 milyon Euro maliyeti bulunan tecrübeli oyuncunun derdi bitmedi. Siyah-beyazlılar yollarını ayıramadığı Ljajic için önceki gün İtalyan ekibi Torino'ya yaklaşık 3 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.