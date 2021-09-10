Son dakika: Şenol Güneş’ten sonra teknik direktör kim olacak? Rıza Çalımbay’dan itiraf...

İkinci Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. 2022 Dünya Kupası Avrupa eleme maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup olan Türkiye gruptaki liderliğini Hollanda'ya kaptırdı.
İKİNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ SONA ERDİ
Büyük hezimet sonrası eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Şenol Güneş, bugün TFF ile yapılan görüşme sonrası görevinden ayrıldı.
1 Haziran 2019'da resmi olarak A Milli Takım'daki görevine başlayan Şenol Güneş'in milli takım macerası 832 gün sürdü. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte kırmızı-beyazlılarla çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
NİHAT ÖZDEMİR: KAFAMIZDA BİR İSİM VAR
Ayrılığın ardından ilk kez konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir şunlar söyledi: "Şenol Güneş ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkür ederiz. İyi bir teknik direktör ile anlaşacağız, kafamızda bir isim var." (A Spor)
4 MAÇ İÇİN YERLİ HOCA PLANI MASADA
SABAH SPOR ÖZEL | Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçları için bir Türk hocayla anlaşıp dört maç sonra yeniden bir planlama yapma fikri de masada.
"ADIMIN GEÇMESİ GURUR VERİCİ"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının milli takımla geçmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, "Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok."
"TEKLİF GELİRSE YOK DENMEZ"
"Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer teklif gelirse, seve seve kabul ederim" diye konuştu.
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