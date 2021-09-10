Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı! İşte ilk adaylar: Löw, Okan Buruk, Emre Belözoğlu...
Giriş Tarihi: 10.9.2021 15:16 Son Güncelleme: 10.9.2021 15:24

SON DAKİKA: Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı! İşte ilk adaylar: Löw, Okan Buruk, Emre Belözoğlu...

SON DAKİKA: Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı! İşte ilk adaylar: Löw, Okan Buruk, Emre Belözoğlu...

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeden ayrılık kararı çıktı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Şenol Güneş'e teşekkür edildi. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika bilgisine göre, Hollanda mağlubiyetinin ardından milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı! Şenol Güneş ile Nihat Özdemir bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği şimdiden merak konusu oldu. İşte ilk adaylar...

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILDI! TFF AÇIKLADI...

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

'A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.'

ATİLLA GÖKÇE: ŞENOL HOCA'YA KİMSE YALVARMADI!

'Şenol Güneş'e kimse yalvarmadı. Hatta Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla birlikte kafasına milli takıma koyduğu için son zamanlarında Beşiktaş'a da fayda sağlayamadı.'

Milli takım Şenol Güneş döneminde oynadığı 32 maçtan 15'ini kazandı, 10 kez sahadan beraberlikle ayrılırdı. 7 kez de milli takım mağlup oldu.

MİLLİ TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından adaylar arasında Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Löw, Rıza Çalımbay gibi isimler var.

Milli takımın yerli teknik adam adayları arasında Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Aykut Kocaman var.

LEVENT TÜZEMEN: ÇOK GEÇ ALINAN BİR KARAR!

'Geç kalan bir karar. Ben Avrupa Şampiyonası sonrasında bekliyordum bunu. Avrupa Şampiyonası'ndan dibe vurmuş bir milli takım vardı. Dünya Kupası eleme maçlarına Şenol Güneş'le hazırlanmanın, Güneş'in takımı motive etmesinin çok zor olduğunu düşünüyordum.

Levent Tüzemen: Yabancı hoca tercihi skandal olur

Dolayısıyla oyuncuları ayapa kaldıracak bir reflesk göstereceğini düşünmüyordum, yanılmadım. TFF doğru bir karar aldı çünkü kalan 4 maçta Dünya Kupası'na gitme konusunda ciddi bir şansımız var. 4 maçta alınacak 12 puan en kötü ihtimalle ikinci olup play-off oynarız. Belki Hollanda puan kaybeder, lider oluruz.'

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SON DAKİKA: Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı! İşte ilk adaylar: Löw, Okan Buruk, Emre Belözoğlu...
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