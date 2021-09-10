SON DAKİKA: Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı! İşte ilk adaylar: Löw, Okan Buruk, Emre Belözoğlu...

Dolayısıyla oyuncuları ayapa kaldıracak bir reflesk göstereceğini düşünmüyordum, yanılmadım. TFF doğru bir karar aldı çünkü kalan 4 maçta Dünya Kupası'na gitme konusunda ciddi bir şansımız var. 4 maçta alınacak 12 puan en kötü ihtimalle ikinci olup play-off oynarız. Belki Hollanda puan kaybeder, lider oluruz.'