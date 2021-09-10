Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün şans oyunu severler için bir kez daha belirlenerek açıklandı. Bugün MPİ canlı çekiliş için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak için 9 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Milli Piyango Online ile 9 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;