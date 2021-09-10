Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor ile Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 3 haftayı kayıpsız ve averaj üstünlüğüyle zirvede tamamlayan Trabzonspor ile 3 maçında aldığı tek beraberlikle 2 puan kaybeden Galatasaray, yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyenler "Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor – Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile gün ve saatine ilişkin tüm bilgiler şöyle;