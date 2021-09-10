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Giriş Tarihi: 10.9.2021 19:59

Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 4. hafta maçları kapsamında Trabzonspor ile Galatasaray yeşil sahada bir araya gelecek. Son 3 haftada yenilgi almayan Trabzonspor averaj farkıyla ligin zirvesinde yer alırken, Galatasaray 3 maçta 1 beraberlik 2 galibiyete imza attı. Müsabakayı televizyon ekranlarından takip edecek olanlar “Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak edilen Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının cevapları ve maçın tüm detayları.

Trabzonspor ile Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 3 haftayı kayıpsız ve averaj üstünlüğüyle zirvede tamamlayan Trabzonspor ile 3 maçında aldığı tek beraberlikle 2 puan kaybeden Galatasaray, yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyenler "Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor – Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile gün ve saatine ilişkin tüm bilgiler şöyle;



Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray maçında ilk düdük 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.


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Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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