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Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:21

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır seferberliği! Abdullah Avcı devreye girdi

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır seferberliği! Abdullah Avcı devreye girdi

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgi alan ay-yıldızlılarda moraller bozuldu. Özellikle kaleci Uğurcan Çakır'ın 6 gol yemesinden dolayı son derece mutsuz olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor cephesinde, Galatasaray maçı öncesinde Uğurcan Çakır seferberliği yaşanıyor. Abdullah Avcı, Çakır'ı motive etmek için yoğun mesai harcıyor.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelen Türkiye, deplasmanda ağır bir yara aldı. Zorlu rakibi karşısında varlık gösteremeyen Ay-yıldızlılar, 6-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından milli futbolcuların son derece üzgün olduğu belirtiliyor. Kalesinde 6 gol gören Uğurcan Çakır'ın da moralinin bozuk olduğu ifade ediliyor.

ABDULLAH AVCI DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır seferberliği var.

6-1'lik Hollanda yenilgisi nedeniyle Milli Takım'dan moralsiz dönen Uğurcan'ı pazar günü oynanacak zorlu Galatasaray karşılaşmasına motive etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti.

Başarılı file bekçisi ile bire bir görüşmeler yapma kararı alan deneyimli hoca, böylece oyuncusunun moralini yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca takım arkadaşları da Uğurcan'a destek vererek, yediği gollerde hatası olmadığını vurguladı.

EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU

Öte yandan milli kaleci Uğurcan Çakır, son dönemlerde performansı düşse de Türkiye'nin en değerli file bekçisi durumunda. 19 milyon euro ile en kıymetli yerli olan Çakır için transfer söylentileri rafa kalktı.

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır seferberliği! Abdullah Avcı devreye girdi
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