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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Uğurcan’a tam destek

Uğurcan’a tam destek

Teknik direktör Avcı, Milli Takım’dan moralsiz dönen kalecisini Galatasaray maçına motive etmek için kolları sıvadı

TRABZONSPOR'DA Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır seferberliği var. 6-1'lik Hollanda yenilgisi nedeniyle Milli Takım'dan moralsiz dönen Uğurcan'ı pazar günü oynanacak zorlu Galatasaray karşılaşmasına motive etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti. Başarılı file bekçisi ile bire bir görüşmeler yapma kararı alan deneyimli hoca, böylece oyuncusunun moralini yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca takım arkadaşları da Uğurcan'a destek vererek, yediği gollerde hatası olmadığını vurguladı.

EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU
Milli kaleci, son dönemlerde performansı düşse de Türkiye'nin en değerli file bekçisi durumunda. 19 milyon Euro ile en kıymetli yerli olan Çakır için transfer söylentileri rafa kalktı.

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