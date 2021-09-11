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Giriş Tarihi: 11.9.2021 11:48 Son Güncelleme: 11.9.2021 11:50

3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk olarak Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde gündeme gelen konuyla alakalı adımlar atılmaya devam ediyor. Meselenin çözüme kavuşabilmesi adına çalışma programının hazırlandığı ifade edilirken öte yandan “3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü hem maaş, aylık hem de ikramiyeleri artıracak 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. İşte detaylar...

Binlerce kişiyi ilgilendiren ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin liraya kadar artış yaşayacak. Bu kapsamda binlerce kişi söz konusu karara ait gelişmeleri yakından takip ediyor. "3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin ise, "3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık." İfadelerini kullanırken meselenin çözümü için çalışmalara başlandığı sinyalini verdi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

EK GÖSTERGE MAAŞLARA NE KADAR ETKİ EDECEK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaşına 2022 yılında yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7 artış yapılacak. Ayrıca 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam söz konusu olacak.

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3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak?
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