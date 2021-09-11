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Giriş Tarihi: 11.9.2021

4 maça yerli sonra yabancı

4 maça yerli sonra yabancı

TFF Yönetim Kurulu genel olarak yabancı teknik adamda karar kıldı. Ancak elemelerdeki 4 maç için Mustafa Denizli ve Okan Buruk isimleri öne çıktı

Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına getirilecek isim için çalışmalar başladı. TFF yönetiminin yaptığı değerlendirmede birçok görüş ortaya atıldı. Bir kısım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak 4 maç ve sonrası için yabancı bir hoca ile anlaşılmasını istedi ve Alman teknik adam Joachim Löw'ün adı öne çıktı. Diğer bir kısım 4 maçlık periyodun yerli, tecrübeli ve kıdemli bir teknik adam ile geçilmesinin doğru olduğu görüşünü savundu. Bu noktada da Mustafa Denizli'nin ismi gündeme geldi. Genç ve dinamik bir teknik adamla 4 maç sahaya çıkılmasını savunanlar da Okan Buruk'u önerdi. Son karar için Başkan Nihat Özdemir'e yetki verilirken, yeni hocanın bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

'EN İYİ TERCİHİ YAPACAĞIZ'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün A Spor'a yaptığı açıklamada son durumu değerlendirdi. Şenol Güneş hakkında, "Hocamızla dostça yollarımızı ayırdık, emekleri için teşekkür ederiz" diyen Başkan Özdemir, "İyi bir teknik direktör ile anlaşacağız, kafamızda bir isim var. Yerli, yabancı ayrımımız yok. En iyi tercihi yapacağız" ifadesini kullandı.

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4 maça yerli sonra yabancı
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