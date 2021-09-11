4 maça yerli sonra yabancı

TFF Yönetim Kurulu genel olarak yabancı teknik adamda karar kıldı. Ancak elemelerdeki 4 maç için Mustafa Denizli ve Okan Buruk isimleri öne çıktı
Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına getirilecek isim için çalışmalar başladı. TFF yönetimininyaptığı değerlendirmede birçokgörüş ortaya atıldı. Bir kısım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak 4 maç ve sonrası için yabancı bir hoca ile anlaşılmasını istedi ve Alman teknik adam JoachimLöw'ün adı öne çıktı. Diğer bir kısım 4 maçlık periyodun yerli, tecrübelive kıdemli bir teknik adam ile geçilmesinin doğru olduğu görüşünü savundu. Bu noktada da MustafaDenizli'nin ismi gündeme geldi. Genç ve dinamik bir teknik adamla 4 maç sahaya çıkılmasını savunanlar da Okan Buruk'u önerdi. Son karariçin Başkan Nihat Özdemir'e yetkiverilirken, yeni hocanın bir kaç güniçinde açıklanması bekleniyor.
'EN İYİ TERCİHİ YAPACAĞIZ'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün A Spor'a yaptığı açıklamada son durumu değerlendirdi. Şenol Güneş hakkında, "Hocamızla dostça yollarımızı ayırdık, emekleri için teşekkür ederiz" diyen Başkan Özdemir, "İyi bir teknik direktör ile anlaşacağız, kafamızda bir isim var. Yerli, yabancı ayrımımız yok. En iyi tercihi yapacağız" ifadesini kullandı.