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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Aslan’ın zorlu sınavı

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın zorlu sınavı

Barış Alper, Boey ve Feghouli sakatlandı, Assunçao’nun ağrıları geçmedi. Muslera ve Yedlin’in uzun yolculukları sonrasında yorgunlukları da teknik heyeti düşündürüyor

Beş gün içinde lig ve Avrupa'da iki kritik maça çıkacak Galatasaray, önce Trabzonspor'a konuk olacak ardından İstanbul'da Lazio ile karşılaşacak. Milli aranın olumsuz etkilediği sarı-kırmızılı takımda üst üste gelen sakatlıklar planları bozdu…
1- Barış Alper Yılmaz elinden operasyon geçirdi. Sacha Boey, U-19 Takımı ile oynanan idman maçında ciddi sakatlık yaşadı. Feghouli'nin de kasık adalesinde 1. derece zorlanma ve fasyasında kanama tespit edildi. Assunçao'nun ağrıları devam ediyor. Arda Turan henüz takıma dönemedi.
2- Trabzon deplasmanı öncesi 6 eksiği bulunan Galatasaray, kalecisi Muslera'ya ise yarın kavuşacak. Önceki gece Ekvador'a karşı ülkesinin kalesini koruyan 35'lik eldiven, Uruguay'dan yola çıktı ve 1 gün sürecek uzun bir yolculuktan sonra takıma katılacak.
3- Boey'un sakatlığında sağ bek güven vermiyor. ABD Milli Takımı'ndan uzun bir yolculukla dönen Yedlin'den başka alternatif bulunmuyor. Yedlin, Trabzonspor'un sol açığı Nwakaeme'ye karşı göstereceği performansla maçın kader oyuncusu olacak.

MUSLERA'SIZ YOLA ÇIKMAK YOK!
Uruguay-Ekvador maçı sonrasında hemen yola çıkan Fernando Muslera için sarı-kırmızılılar da Trabzon yolculuğunun planlarını değiştirdi. 19 bin km'lik yolculuğun 24 saat sürmesi beklenirken deneyimli oyuncunun bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olması planlanıyor. Normal şartlarda öğleden sonra Trabzon'a gidecek olan kafile, Muslera'nın da katılması için 20.30'da yola çıkacak ve Uruguaylı kaleci de uçakta olacak.

LAZİO MAÇI SAMİ YEN'DE
G.Saray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, TT Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın Lazio maçını kendi sahasında oynayacağını duyuran Ünlü "Lazio maçını %99 stadımızda oynayacağız. Stat isim sponsorluğuyla ilgili görüşmeler sürüyor. İstenen rakama gelmediği sürece anlaşma yapmayacağız" diye konuştu.

DUYGUN YARSUVAT HAYATINI KAYBETTİ
G.Saray'ın 35. başkanı Duygun Yarsuvat dün yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Yarsuvat, 2014- 15 sezonunda başkanlık koltuğuna otururken, hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. 1937 yılında doğan eski başkan, G.Saray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmişti. Yarsuvat, 2004-2008 yılları arasında G.Saray Üniversitesi'nde rektörlük yaptı.

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Aslan’ın zorlu sınavı
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