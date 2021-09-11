ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı?

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI SAAT KAÇTA?

ATA AÖF sınavının ne zaman başlayıp biteceği hem sınava girecek adaylar hem de yakınları tarafından merak ediliyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı takvime göre sınav 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilde yüz yüze gerçekleşecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

ATA AÖF yaz okulu sınavı online olacak.

SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Atatürk Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınavı sınavı tek oturumda tamamlanacak ve her ders için süre 30 dakika olacak.