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Giriş Tarihi: 11.9.2021 20:07 Son Güncelleme: 11.9.2021 20:08

Bayer Leverkusen başladı, Borussia Dortmund bitirdi!

AA
Bayer Leverkusen başladı, Borussia Dortmund bitirdi!

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın rakiplerinde olan Borussia Dortmund deplasmanda Bayer Leverkusen’i 4-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 4. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Florian Wirtz'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Borussia Dortmund 37. dakikada Erling Haaland ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı. Bayer Leverkusen 45+1. dakikada Patrick Schick ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Borussia Dortmund 49. dakikada Julian Brandt'ın golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Bayer Leverkusen 55. dakikada Moussa Diaby'nin topu filelere göndermesiyle bir kez daha öne geçti: 3-2.

Çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-siyahlı ekip 71. dakikada Raphael Guerreiro ve 77. dakikada penaltıdan Erling Haaland ile üst üste iki gol atarak karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund puanını 9'a çıkartırken Bayer Leverkusen 7 puanda kaldı.

WOLFSBURG DA DEPLASMANDA YENDİ

Wolfsburg da deplasmanda Greuther Fürth'u 10. dakikada Lukas Nmecha ve 90+1. dakikada Wout Weghorst'un golleriyle 2-0 yendi. Bundesliga'nın 4. haftasında da galibiyetle ayrılan Wolfsburg 12 puanla liderliğini sürdürdü. Greuther Fürth ise 1 puanda kaldı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Mainz 05 deplasmanda Hoffenheim'i 2-0 yenerken, Freiburg-Köln maçı 1-1, Union Berlin-Augsburg karşılaşması da 0-0 berabere sonuçlandı.

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Bayer Leverkusen başladı, Borussia Dortmund bitirdi!
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